Hankensbüttel: Erweiterung des Otter-Zentrums um zwei Hektar beginnt

Hankensbüttel

2013 hat die Aktion Fischotterschutz die ersten Pläne für eine Erweiterung des Otter-Zentrums im damaligen Gemeinderat vorgestellt. Jetzt ist es so weit, am 23. Februar sollen die Arbeiten starten. Doch die aktuellen Pläne sehen anders aus als die vor acht Jahren.

Eine zwei Hektar große Waldfläche wird nun vom Naturschutzverband Aktion Fischotterschutz als Betreiber des Otter-Zentrums an das sechs Hektar umfassende Freigelände des Naturerlebniszentrums am Isenhagener See angeschlossen. Ursprünglich war eine Erweiterung um fünf Hektar und damit fast eine Verdoppelung der Außenfläche im Gespräch gewesen – sie sollte im Westen erfolgen, gegenüber vom Schützenhaus.

Teilstück am Bohldamm wird dauerhaft gesperrt

„Ich freue mich sehr, dass wir gerade in diesen Corona-Zeiten ein positives Zeichen setzen können. Unser in Europa einzigartiges Naturerlebniszentrum wird durch die räumliche Erweiterung und durch die für die nächsten Jahre vorgesehenen neuen Attraktionen noch attraktiver. So sind wir für die Zukunft bestens gewappnet“, so der Vorstandsvorsitzende Dr. Oskar Kölsch.

Nun soll es also in abgespeckter Form losgehen mit der Vergrößerung. In den nächsten Wochen wird die Erweiterungsfläche eingezäunt und ein Wanderweg für die Gäste gebaut. Für den Zaunbau und den Bau des Wanderweges wird das zwischen den vereinseigenen Waldflächen gelegene Teilstück des Bohldamms dauerhaft gesperrt. Der Bohldamm, der hier den Wald durchschneidet, wird in diesem Bereich als Straße aufgehoben, die Straße zurückgebaut und der Natur überlassen. Fußgänger und Fahrradfahrer können den 140 Meter weiter westlich gelegenen, neu angelegten Fuß- und Radweg benutzen. Gerade dieser Punkt – die Teilsperrung des Bohldamms und seine Umnutzung – hatte in den Jahren nach der ersten Vorstellung der Pläne zur Gründung einer Bürgerinitiative geführt, die den Bohldamm in seiner bisherigen Form für die Allgemeinheit erhalten wollte.

Eine der geplanten fünf Stationen ist dem Waschbären gewidmet: Das Otter-Zentrum wird fünf in der Region vorkommende Wildtiere vorstellen. Quelle: Peter Steffen/dpa

Erweiterung wird unter anderem durch Leader gefördert

Als erstes wird ein Themenpfad durch die neue Waldfläche gebaut, erläutert Kölsch, was für Einzelmaßnahmen umgesetzt werden sollen. An fünf Stationen sollen die in der Region vorkommenden Wildtiere Wolf, Wildkatze, Luchs, Marderhund und Waschbär mit lebensgroßen Holzskulpturen und in Informations-Schutzhütten vorgestellt werden. Karten zur Verbreitung, Bilder und Texte zum Lebensraum und zur Lebensweise der Tiere vermitteln in den Schutzhütten Informationen. Spiele und Aktionen zu den Wildtieren runden das neue Angebot für Jung und Alt, das über das EU-Programm Leader zusammen mit kommunalen Mittel und über die Deutsche Postcode Lotterie gefördert wird, ab. Die Fertigstellung des Themenpfads und Eröffnung der Erweiterungsfläche ist für den Juni dieses Jahres geplant.

Derzeit befindet sich das Otter-Zentrum noch in der Winterpause. Die Mitarbeitenden der Einrichtung hoffen, am 7. März im Rahmen von Corona-Lockerungen wieder öffnen zu können.

Von Thorsten Behrens