Hankensbüttel

Rund 7000 Euro sind die Zigaretten wert, die unbekannte Täter am Samstag zwischen 15 und 20.15 Uhr aus dem Aldi-Markt in Hankensbüttel geklaut haben. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei Hankensbüttel begaben sich in dieser Zeit zwei bis drei unbekannte Täter zunächst als Kunden in den Markt, legten Waren in drei mitgeführte Einkaufswagen ab, stellten diese Wagen vor dem Durchgang zum geöffneten Lager ab und verschwanden in einem unbeobachteten Moment in den Lagerräumen. Dort entwendeten sie aus einer Vitrine Zigarettenstangen im Wert von etwa 7000 Euro. Anschließend begaben sich die Täter in den Aufenthaltsraum, öffneten dort ein Fenster und flüchteten so unbemerkt über die rückwärtige Gebäudeseite.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen zu der Tat

Die Polizei sucht nun Zeugen, die als Aldi-Kunden sachdienliche Beobachtungen im Markt oder als Passanten außerhalb des Marktes Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Mögliche Fluchtwege der Täter wären in Richtung der Hindenburgstraße (Volksbank) oder zum Großraumparkplatz an der Karl-Söhle-Straße. Hinweise nimmt die Polizei Hankensbüttel unter Tel. (0 58 32) 97 93 40 entgegen.

Von OTS