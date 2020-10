Samtgemeinde Hankensbüttel

Bei den Kommunalwahlen am 12. September 2021 dürfen in vielen Samtgemeinden Bürgerinnen und Bürger direkt darüber abstimmen, wer ihr neuer Bürgermeister wird. Nachdem in einigen Samtgemeinden im Landkreis Gifhorn die ersten Kandidaturen bekannt wurden, hat nun auch der Obernholzer Henning Evers angekündigt, in Hankensbüttel für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters kandidieren zu wollen.

„Jetzt bewerbe ich mich mit viel Freude und Tatendrang um dieses Amt“

Der parteilose Amtsinhaber Andreas Taebel hat vor Kurzem angekündigt, sich nicht erneut um das Amt bewerben zu wollen. Evers, der selbst SPD-Mitglied ist und vor kurzem sein Studium abgeschlossen hat, will nun politische Verantwortung in seiner Heimat übernehmen: „Ich bin 1996 in Gifhorn geboren, in Hankensbüttel zur Schule gegangen und habe danach bei Volkswagen in Wolfsburg, in meiner Studienzeit und in meinem politischen Ehrenamt in Schleswig-Holstein viel gelernt. Ich durfte über drei Jahre einflussreiche Universitätsgremien leiten, war verantwortlich für hauptamtliche Mitarbeiter und habe erkannt, wie man mit einem guten Team Großartiges erreichen und bewegen kann. Jetzt bewerbe ich mich mit viel Freude und Tatendrang um dieses Amt.“

Evers will sich nach eigener Aussage den Themen Schule und Kita, Bauen und Wohnen sowie Freizeit und Ehrenamt besonders widmen.

