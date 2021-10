„Hallo Zukunft“: 30 Ausbildungsbetriebe rund um Hankensbüttel stellen sich den Jugendlichen vor

Hankensbüttel

„Ich bin noch immer überwältigt von der großen Resonanz! Ich freue mich riesig über den Erfolg von ,Hallo Zukunft’, die gute Zusammenarbeit mit den anderen ausbildenden Betrieben und die breite Unterstützung. Das Konzept kommt bei Schülern und Ausbildern an. Wir machen weiter, versprochen!“, sagte die Initiatorin und ehemalige IHK-Präsidentin Aline Henke auch als Chefin der Hankensbütteler Kunststoffverarbeitung (HK).

Sie selbst hatte beim Aktionstag für potenzielle Azubis mehr als 50 Kontaktgespräche mit Schülerinnen und Schülern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machten sie auf die verschiedensten Berufe im eigenen Hause aufmerksam.

Ein Besuch direkt im Betrieb – das kommt gut an

„Hallo Zukunft": Initiatorin Aline Henke erläutert das Konzept. Quelle: Siegfried Glasow

Aber auch die anderen 30 Ausbildungsbetriebe, die insgesamt 65 Ausbildungsberufe und duale Studiengänge vorstellten, hatten einen regen Zulauf. Das lag nicht zuletzt daran, dass sich die Ausbildungsbetriebe selbst in ihrem eigenen Umfeld vorstellen konnten. Im Gegensatz zu Ausbildungsmessen waren die Schülerinnen und Schüler direkt im Betrieb und konnten sich dort sogar nach ihren Fähigkeiten an verschiedene Aufgaben heranwagen: Blumengestecke erstellen, Herumhämmern an Steinbrocken beim Steinmetz, den Kindergartenbetrieb kennenlernen, dem Bäckermeister über die Schulter schauen oder bei Lorenz sogar einen größeren Industriebetrieb kennenlernen – das war an diesem Tag kein Problem.

Bewerbungen werden gleich bei den Betrieben abgegeben

Insgesamt wurden 420 Kontaktgespräche bei allen beteiligten Unternehmen geführt, wo es um Berufsorientierung und -ausbildung ging. „Auch die Berufe mit den Studiengängen waren sehr gefragt“, so Grit Schneider aus der HK-Geschäftsführung, die Interessenten aus dem gesamten Landkreis Gifhorn bis hin nach Vorsfelde begrüßen konnte. Und so kam es sogar schon dazu, dass einzelne Bewerbungen in den Betrieben abgegeben oder Probearbeiten vereinbart wurden.

„Hallo Zukunft": Großes Interesse auch beim Friseurteam. Quelle: Siegfried Glasow

Begleitet wurde die Veranstaltung auch von Lehrern aus benachbarten Schulen, Berufsberatern aus der Agentur für Arbeit und Jobbörse, Stabstelle für Integration beim Landkreis Gifhorn, Jugendförderung Gifhorn. Im Rahmen eines Gewinnspiels mit attraktiven Preisen konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Selfie aus dem besuchten Betrieb beteiligen, indem sie das Foto auf verschieden Netzwerken veröffentlichen.

Von Siegfried Glasow