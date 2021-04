Gute Rücklage: Deshalb muss Wagenhoff Negativzinsen zahlen

Wagenhoff

Die Gemeinde Wagenhoff muss 3 600 Euro Negativzinsen zahlen, die den Haushalt zusätzlich belasten. Dazu schlägt in diesem Jahr die Samtgemeindeumlage mit 70 500 Euro kräftig zu Buche, wie Wiebke Dierks von der Kämmerei der Samtgemeinde Wesendorf dem Wagenhoffer Rat während der jüngsten Ratssitzung am Montagabend mitteilte. Trotz einiger Investitionspläne und einem Minus von 182 700 Euro im Ergebnishaushalt verabschiedete der Rat aber einen ausgeglichenen Haushalt 2021 – dank der guten Rücklagen.

Bürgermeisterin Claudia Bergmann (SPD) erklärte, wieso der Etat erst mit mehrmonatiger Verspätung verabschiedet werden konnte. Sie erinnerte in diesem Zusammenhang an die schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie, die zum Ende des vergangenen Jahres durch den Lockdown keine Sitzungen zuließen, was sich bis in das neue Jahr fortsetzte. Erst jetzt konnten die Details für eine Verabschiedung des Haushalts 2021 geklärt werden.

Geld für die Flutlichtanlage auf dem Sportplatz des SV Wagenhoff

Das Investitionsprogramm umfasst eine Größenordnung von 133 600 Euro und beinhaltet unter anderem die Bezuschussung der neuen Flutlichtanlage auf dem Sportplatz des SV Wagenhoff für 40 000 Euro, den Erwerb eines neuen Gemeindefahrzeuges für 15 000 Euro sowie einen Zuschuss an die Landesnahverkehrsgesellschaft in Höhe von 67 400 Euro und an den Regionalverband Braunschweig von 11 200 Euro für den Ausbau von Bushaltestellen.

Neben dem Investitionsprogramm sind in der Gemeinde Wagenhoff in diesem Jahr weitere Maßnahmen vorgesehen. Größter Posten sind Splittarbeiten an den Gemeindestraßen, für die 60 000 Euro im Etat stehen. Außerdem soll die Straße Im Walde für 15 000 Euro instand gesetzt werden, die Elektrik im Schützenraum muss für 25 000 Euro erneuert werden, die WC-Anlage im Schützenraum für 15 000 Euro saniert werden. Für die neuen Stühle fürs Gemeindezentrum stehen 10 000 Euro im Haushalt, außerdem werden für 200 Euro Abfalleimer für die Spielplätze angeschafft.

Das Ehrenmal befindet sich in schlechtem Zustand – die Sanierung wird trotzdem auf nächstes Jahr verschoben

Das Ehrenmal in Wagenhoff: Ratsherr Hartmut Bödecker forderte eine schnellstmögliche Sanierung. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Ratsherr Hartmut Bödecker (CDU) bemängelte, dass für die Sanierung des Ehrenmals erneut kein Betrag im Haushalt ausgewiesen wurde. Dieses befinde sich in einem schlechten Zustand und müsse dringend saniert werden, bevor die ersten Steine aus dem Mauerwerk herausbrechen, so Bödecker. Die Bürgermeisterin sagte, dass man die Sanierung mit einer Firma besprochen habe, doch die Kosten dafür zu hoch seien. Deshalb wolle sie die Sanierung in das nächste Jahr verschieben, so Bergmann.

Wiebke Dierks berichtete von Rücklagen in Höhe von derzeit 750 000 Euro – dafür werden die Negativzinsen fällig. Der Ergebnishaushalt umfasst bei den ordentlichen Erträgen ein Volumen von 971 800 Euro sowie 1,15 Millionen Euro bei den ordentlichen Aufwendungen, was zu dem genannten Minus von 182 700 Euro führt. Der Finanzhaushalt weist bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 905 700 Euro und bei den laufenden Auszahlungen 1,06 Millionen Euro aus. Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 78 600 Euro, die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auf 55 000 Euro.

Der Haushalt 2021 mit Satzung und Investitionsprogramm für 2021 wurde einstimmig beschlossen.

Von Hans-Jürgen Ollech