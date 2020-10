Grundstein für den Schulanbau in Groß Oesingen ist versenkt

Groß Oesingen

Normalerweise wird ein Grundstein ja zu Beginn einer Baumaßnahme gelegt. Beim Anbau an die Groß Oesinger Grundschule war am Dienstag dagegen schon ein gutes Stück Mauerwerk zu sehen, als die Kapsel mit den Zeitdokumenten versenkt wurde. „Das geht hier echt zügig auf der Baustelle. Und wir wollten die Grundsteinlegung nicht gleich nach dem ersten Spatenstich vornehmen“, erklärte Wesendorfs Samtgemeindebürgermeister René Weber.

Besagter Spatenstich fand erst Ende September statt. In der Zwischenzeit zogen die Arbeiter bereits große Teile des Mauerwerks hoch. In einer der Aussparungen für die Fenster gab es denn noch eine Lücke, die da irgendwie nicht wirklich hingehörte. In diese Lücke versenkte Weber die Kapsel, in der unter anderem eine aktuelle Aller-Zeitung, ein aktuelles Wesendorfer Sprachrohr sowie ein paar Münzen mit einer 2020er-Prägung lagen.

Der gesamte Komplex hat rund 360 Quadratmeter Fläche

Außer Weber durften auch die Handvoll anwesender Samtgemeinderatsmitglieder sowie Vertreter der Baufirmen und des Wesendorfer Bauamts mal eine Kelle Mörtel aufbringen. „Ich kann mich an die Grundsteinlegung für die Turnhalle hier an der Schule 1960 erinnern. Da war ich Schüler und wir Kinder durften ein Lied singen“, ließ es sich auch Groß Oesingens Bürgermeister Jürgen Schulze nicht nehmen, die Kelle zu schwingen.

Was 2017 mit den Planungen für einen reinen Mensabau für rund 420 000 Euro begonnen hatte, stand nur ein Jahr später schon mit 750 000 Euro in den Planungen. Großen Anteil an der Steigerung hatte laut Weber die eigens für das Projekt eingerichtete Arbeitsgruppe, deren Aufgabe es war, die Wünsche aller Beteiligten zu prüfen und gegebenenfalls mit einzuplanen. So wurde aus dem Mensaraum ein Komplex von rund 360 Quadratmetern Fläche mit Mensa, Werkraum, Raum für den Brennofen für den Werkunterricht, Sozialräumen, Abstellraum, Aufwärm- und Spülküche. Aktuell plant die Samtgemeinde als Bauherr mit einer Million Euro Kosten. Für die erneute Preissteigerung ist die Kostenexplosion in der Baubranche verantwortlich, so Weber. 460 000 Euro aus der Summe fließen an Fördermitteln zurück an die Samtgemeinde.

In der Mensa ist vorerst ein Zwei-Schicht-Betrieb geplant

Für das Geld entsteht an der Grundschule, die derzeit von rund 150 Kindern besucht wird, eine Mensa, die Grundvoraussetzung für den ab August 2022 geplanten Ganztagsschulbereich ist. Jeweils 30 Kinder können gleichzeitig in der Mensa essen, vorerst ist ein Zwei-Schicht-Betrieb geplant. Da der Bau bereits in der ersten Jahreshälfte 2021 fertig werden soll, soll aber bereits vor dem Start des Ganztagsschulbetriebes Mittagessen angeboten werden. Beheizt wird das Gebäude übrigens über die benachbarte Biogasanlage.

In den kommenden Wochen werden die Mauern vervollständigt, in etwa vier Wochen sollen dann die Spannbetondecken gezogen werden. Und Anfang 2021 sollen die Fenster eingesetzt werden – dann kann der Innenausbau beginnen.

Von Thorsten Behrens