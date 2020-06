Samtgemeinde Wesendorf

Die drei Grundschulen in der Samtgemeinde Wesendorf – Groß Oesingen, Wahrenholz und Wesendorf – sind bereit. Das Konzept für einen Ganztagsschulbetrieb steht, gerne würden die Schulen gleichzeitig oder mit maximal einem Schuljahr Unterschied starten. Doch zuerst einmal muss ein Anbieter gefunden werden, mit dem das Konzept umgesetzt werden kann. Und auch baulich ist noch nicht alles so, dass es gleich losgehen könnte.

Jörg Bratz, Leiter der Wesendorfer Grundschule, stellte dem Schulausschuss der Samtgemeinde das Konzept stellvertretend für alle drei Schulleitungen vor. Erarbeitet wurde das Konzept von einem Arbeitskreis, in dem unter anderem Politiker, die Schulleitungen sowie Mitarbeiter der Verwaltung mitwirken. Inzwischen habe es auch bereits erste Gespräche mit dem DRK-Kreisverband sowie der Diakonie als möglichen Anbietern der außerschulischen Angebote gegeben – alle drei Schulen sollen vom gleichen Träger betreut werden, um verlässlich die gleiche Qualität bieten zu können. Samtgemeindebürgermeister René Weber verwies darauf, dass diese Leistung ausgeschrieben werden müsse. Einzuführen sei der Ganztagsschulbetrieb aber nach Vorgabe des Bundes bis spätestens 2025.

Politik legt Startzeitpunkt fest

Das will die Samtgemeinde auf jeden Fall schaffen. Die Schulkonferenzen haben die Beschlüsse bereits gefasst. Wann es losgeht, entscheidet aber die Politik. „Denkbar wäre zum August 2021 für Wesendorf. Groß Oesingen und Wahrenholz dann ein Jahr später“, formulierte es Weber vorsichtig – wenn mit der Ausschreibung und beispielsweise dem Bau der Mensa in Groß Oesingen alles glatt liefe. Andernfalls würde der Start eben um ein Jahr verschoben. Eine Regelung, mit der die Schulleitungen leben könnten – dass durch den Start einer Schule vor den beiden anderen eine Schülerabwanderung entstehen könnte, daran glaubt niemand so wirklich.

So könnten die Inhalte des Ganztagsschulbetriebes aussehen Am Beispiel der Wesendorfer Grundschule erläuterte deren Leiter Jörg Bratz, welche Inhalte es beim Ganztagsschulbetrieb geben könnte. Derzeit gliedern sich die Inhalte in sechs Schwerpunkte: Musik und Kultur (mit den Stichworten Musik, Instrumente, Theater, Film, Foto, Kunst); Sport und Bewegung (Teamsport, Turnen, Schwimmen); Sprache (Französisch, Russisch, Englisch, Newsboard – Zeitung, Rollenspiele); Natur (Bienen, Schultiere, Schulgarten, Wald-Wiese-Bach, Verkehrserziehung); Technik, Physik, Mathematik (Werken, Textil, Kunst, Lego-Technik) sowie Miteinander (Kochen, Backen, Entspannung, Streitschlichter).

Das für alle drei Standorte ähnliche Konzept sieht eine verbindliche Teilnahme am Ganztagsschulbetrieb an vier Tagen – von Montag bis Donnerstag – vor, die Anmeldung gilt jeweils für ein Schuljahr. Zu Beginn sei auch eine halbjährliche Anmeldung denkbar, erklärte Bratz. „Das ermöglicht uns, mit gleichbleibenden Gruppen zu arbeiten und so Themen zu entwickeln“, erläuterte er die Rahmenbedingungen am Beispiel der Grundschule am Lerchenberg in Wesendorf. Das Ganztagsangebot soll aus Mittagessen – für Wesendorf in der Mensa der Oberschule – bestehen sowie aus Ruhe- und Bewegungsangeboten, Lern- und Übungszeit. Ab 14 Uhr soll es eine Schulstunde lang sogenannte außerschulische Angebote geben, dann ein offenes betreutes Ende bis 15.30 Uhr. Freitags soll es für die Kinder nach dem regulären Unterricht ein Mittagessen sowie eine Betreuung bis 14 Uhr geben.

Von Thorsten Behrens