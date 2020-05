Forderung: Fahrt langsamer durch den Ort!

Groß Oesingen

Die heutige Bundesstraße 4 ist seit Jahrhunderten – früher als Poststraße, dann als Reichsstraße – die Hauptverbindung zwischen Groß Oesingen sowie Gifhorn im Süden und Lüneburg im Norden. Doch der Verkehr nimmt stetig zu – und er wird immer schneller. Dagegen wollen der Landfrauenverein und der Kinderförderverein Maiglöckchen etwas unternehmen.

Ab sofort werden in Groß Oesingen entlang der Bundesstraße 4 viele Schilder und Räder auf die Aktion „Langsam fahren!“ hinweisen. „Die B 4 geht quer durch Groß Oesingen und der ständig zunehmende Verkehr hat sich zu einem Problem entwickelt. Immer wieder können Lkws und Pkws beobachtet werden, die deutlich zu schnell durch das Dorf fahren und im schlimmsten Fall sogar die Fußgänger-Ampel missachten“, macht Ulrike Wilke-Müller, Vorsitzende der örtlichen Landfrauen, deutlich. Besonders für Kinder ist die hohe Verkehrsdichte so gefährlich, dass in der Schulzeit sogenannte Ampel-Eltern darauf achten, dass die Kinder die Straße gefahrlos überqueren können.

Dafür stehen Eltern täglich zum Unterrichtsbeginn und -ende an der Fußgängerampel an der Bundesstraße 4/Ecke Schulstraße. Allerdings sind nicht nur die Grundschulkinder aus der westlichen Ortshälfte betroffen, sondern auch die älteren Jahrgänge, die zu den Bussen müssen, welche sie von der Haltestellen an der Grundschule zu den weiterführenden Schulen bringen. Und auch die jüngeren Jahrgänge leiden unter dem Verkehr an der B 4 – denn auch sie müssen meist die Bundesstraße überqueren, um zur Krippe und zur Kita zu kommen.

Plakate und bunte Fahrräder

Eigentlich sollte die gemeinsame Aktion von Landfrauen und Kinderförderverein Maiglöckchen schon vor fünf Wochen starten. „Aber wegen der Corona-Maßnahmen gab es wunderbarerweise einen deutlichen Verkehrsrückgang“, sagt Ulrike Wilke-Müller – zudem waren Schule und Kita geschlossen. Inzwischen steigt jedoch das Verkehrsaufkommen wieder an, und die ersten Schüler besuchen auch wieder die Schulen. Daher sollen von Wilke-Müller gemalte Schilder, bunte Fahrräder und vier leuchtende Kinder-Figuren den Autofahrern zeigen: „Fahr langsamer! Entdecke die Langsamkeit! Gefährde durch zu schnelles Fahren nicht das Leben!“

Die Forderung ist nicht unberechtigt, immer wieder kommt es auf der B 4 innerorts zu Verkehrsunfällen – auch mit Verletzten. Der Bauhof der Gemeinde half beim Aufstellen der Schilder und Fahrräder – letztere stammen übrigens aus dem Fundus des Bauhofs. „Das sind Schrotträder, die entsorgt werden sollten“, erklärte Landfrau Sonja Lange, die gemeinsam mit Wilke-Müller, Conny Schmelzer vom Kinderförderverein sowie Karsten Schön vom Bauhof alles aufstellte.

Es ist derzeit nicht die einzige Zusammenarbeit der Landfrauen mit dem Kinderförderverein. Schon in den vergangenen Wochen arbeiteten beide Vereine zusammen, als es darum ging, Mund-Nasen-Masken zu nähen. Die Groß Oesinger Landfrauen nähten rund 450 davon und die Maiglöckchen gaben eine Spende für das Material. Verteilt wurden die Masken an Altenheime und Ambulante Pflegedienste rund um Oesingen sowie die Arztpraxis im Ort.

Von Thorsten Behrens