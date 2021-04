Groß Oesingen: Wolfsrudel tötet oder verschleppt 15 Heidschnucken

Groß Oesingen

Hans-Jürgen Lübbe geht davon aus, dass ein Wolfsrudel seine Schnuckenherde an der Mühlenstraße in Groß Oesingen angegriffen hat: Zwölf Lämmer, zwei Muttertiere und ein großer, kräftiger Bock lagen am vorigen Freitagmorgen tot auf der Weide beziehungsweise waren weggeschleppt worden. Der Hobbyzüchter wird in seiner Einschätzung von Wolfsberater Carlo Laser bestätigt, der sich die Tiere vor Ort angesehen hat.

Am Freitagmorgen fand Lübbe die beiden toten Muttertiere und den Bock, außerdem sieben tote Lämmer, die jüngsten gerade mal zwei Tage, die ältesten eine Woche alt, auf der Weide. Fünf Lämmer seien über die Wiehe hinweg von dem Wolfsrudel mitgenommen worden, wie Spuren auf der Weide zeigten. Lübbe ist entsetzt, er spricht von einem Massaker. Und er ist traurig, weil es sich um den Nachwuchs der Herde handele und auch der große, gesunde Bock dem Jagdtrieb der Wölfe zum Opfer gefallen sei.

Insgesamt mehr als 20 Tiere weiden auf einer Fläche direkt hinter dem Grundstück des Züchters

Die Heidschnuckenherde mit insgesamt mehr als 20 Tieren weidet auf einer knapp einen Hektar großen Weidefläche direkt hinter dem Grundstück der Familie Lübbe in Richtung der Wiehe. Ein Waldstück schließt sich direkt an, das den Wölfen Schutz biete, so Lübbe. Von 1600 Euro Schaden spricht der Hobbyzüchter.

Vor zwei Jahren sei schon einmal ein Tier der Herde von einem Wolf gerissen worden – eine amtliche Feststellung dieses Angriffs durch das Wolfsbüro ist allerdings auf der entsprechenden Karte des Niedersächsischen Umweltministeriums nicht eingetragen. Rudel sind nachgewiesen im Ringelah und auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Ehra-Lessien sowie bei Steinhorst – alles nicht so weit entfernt von Groß Oesingen, als dass der Beutezug unrealistisch wäre.

Der Experte spricht von eindeutigen Hinweisen auf Wolfsrisse

Bestätigung gibt es vom Schäfer und Wolfsberater Carlo Laser. Er untersuchte die gerissenen Tiere vor Ort. „Nachdem ich das eine gerissene Muttertier genau untersucht habe, bleibt festzustellen, dass es sich um klare Wolfsrisse handelt“, sagt der Experte. Die Rissbilder, wie unter anderem der Kehlbiss, das Aufbrechen des Tieres sowie auch das Abtrennen der Rippen bis zur Wirbelsäule „sind eindeutige Hinweise auf Wolfsrisse“, betont der Wolfsexperte, der sich nach der Aufnahme des Massakers um die weiteren Maßnahmen kümmert.

In der Nachbarschaft herrscht nun Entsetzen. Niemand habe in der Nacht etwas mitbekommen. Ein weiterer Nachbar, der nur zwei Wiesen weiter eine Schnuckenherde hält, hat seine Tiere sofort von dort weggeholt und auf einer anderen Weide untergebracht.

Von Hans-Jürgen Ollech