Groß Oesingen: Wölfe reißen drei Schafe

Groß Oesingen

Haben Wölfe in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einer Weide an der Mühlenstraße direkt hinter der Wohnbebauung in Groß Oesingen drei Schafe gerissen? Derzeit sieht alles danach aus. Zwei der Tiere wurden durch den Riss schwer verletzt und mussten durch den Eigentümer beim Auffinden der Tiere getötet werden. Der ausgewachsene Heidschnuckenbock wurde dagegen wahrscheinlich durch Wölfe getötet und noch auf der Weide bis auf Restteile von Kopf, Beinen und Decke aufgefressen.

Die Weide, die sich direkt hinter der Wohnbebauung befindet und zur Wiehe mit Waldstück abgrenzt, war mit einem Elektrozaun vorschriftsmäßig gesichert, sagt der Eigentümer. Schon am 9. April, seien zwölf Lämmer, zwei Muttertiere und ein Bock eines anderen Herdenbesitzers getötet worden. Auch damals wurde ein ausgewachsener Heidschnuckenbock bis auf Restteile verzehrt, ein Lamm weggeschleppt und die restlichen 13 Tiere gerissen und getötet.

Die DNA-Analyse steht noch aus

Wolfsberater Andreas Hofmann aus Wolfenbüttel wurde durch die Behörden beauftragt, den Schaden aufzunehmen und eine Untersuchung einzuleiten. Aufgrund des Rissbildes stehe aber wohl fest, dass es sich um einen Wolfsriss handele, so der Experte. Klarheit werde die DNA-Analyse bringen, sagt der Eigentümer, der jetzt für noch mehr Sicherheit seiner Schafe sorgen will.

Von Hans-Jürgen Ollech