Weiter Kampf um Dunkelampel für die Schulstraße

Groß Oesingen

An der Schulstraße in Groß Oesingen passiert derzeit eine Menge. An die DRK-Kita wurde angebaut, die Grundschule soll eine Mensa erhalten, ein neuer Parkplatz ist geplant, und die Gemeinde denkt über eine Neugestaltung des gesamten Bereiches inklusive Straße nach. Letzteres jedoch gestaltet sich offenbar nicht so leicht.

Am Mittwoch informierte Bürgermeister Jürgen Schulze den Gemeinderat über den aktuellen Stand der Planungen. Bei denen steht es wohl nicht so gut. Denn eigentlich sollte in dem Bereich zwischen Bundesstraße 4 und Kirchweg eine Dunkelampel aufgestellt werden – so würde es die Gemeinde zumindest gerne sehen. Ein entsprechender Antrag liegt derzeit beim Landkreis zur Genehmigung vor. Doch der hat einer eigenen Zählung nach Zahlen, die zumindest teilweise gegen eine Ampel sprechen. „Der Landkreis hat gezählt, und es waren ausreichend Fußgänger für eine Dunkelampel an der Schulstraße unterwegs – allerdings nicht genügend Autos“, erklärte Schulze auf AZ-Nachfrage. Er habe jetzt vom Gemeinderat den klaren Auftrag erhalten, mit dem Landkreis weitere Gespräche zu führen.

Ampel ist die sicherste Variante

Denn für die Gemeinde geht es um einiges. Einmal ist da die Sicherheit der Kinder, die die Grundschule und die Kita besuchen beziehungsweise die zu den Bushalteplätzen an der Schule müssen, um zu den weiterführenden Schulen zu kommen. „Alle müssen über die Schulstraße rüber. Das ist nun einmal so“, sagte Schulze mit Blick darauf, dass die beiden Einrichtungen am Ortsrand liegen. Und: „Wenn da eine Ampel steht und die Kinder drücken und die Ampel wird rot für die Autofahrer, dann ist das die sicherste Variante.“

Aber auch finanzielle Aspekte gibt es. Für die Dunkelampel rechnet der Bürgermeister mit „ganz grob vielleicht 40 000 Euro“. Die Alternative, um den Schulweg zu sichern, wäre einiges teurer, nicht nur angesichts der Tatsache, dass Groß Oesingen es nicht geschafft hat, in die Dorfentwicklung zu kommen und hohe Zuschüsse zu erhalten – eine bittere Pille für die Gemeinde. „Das Geld würden wir gerne sparen. Ich glaube, es kommen Zeiten, in denen Kommunen über das Geldausgeben nachdenken müssen.“ Einiges teurer heißt in diesem Falle insgesamt mehr als 300 000 Euro, die fällig würden für eine Verschwenkung der Schulstraße und zwei Querungshilfen.

Ehrenmal und Parkfläche

Doch die Dunkelampel ist in Bezug auf die Schulstraße nicht das einzige Thema, das die Groß Oesinger derzeit umtreibt. Während der Ratssitzung wurde auch darüber abgestimmt, was mit dem Kriegerdenkmal geschehen soll. Bereits im Januar hatte der Rat beschlossen, das Denkmal auf den Friedhof zu verlegen. Jetzt ging es um detailliertere Pläne. Demnach soll das Denkmal nahezu eins zu eins neben der Kapelle wieder aufgebaut werden. Schulze: „Ich hoffe, dass dafür 50 000 Euro reichen werden.“ Außerdem fasste der Rat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan für die Fläche, auf der unter anderem weitere Parkplätze entstehen sollen. Dafür wurde ein rund 6700 Quadratmeter großes Grundstück hinter Schule und Kita von der Samtgemeinde Wesendorf gekauft für 94 955 Euro inklusive Vermessungskosten und Grunderwerbssteuer.

Von Thorsten Behrens