Weihnachtsfeier an der Regenbogenschule

Gross Oesingen

In Turnhalle der Regenbogenschule herrschte munteres Treiben anlässlich der Weihnachtsfeier. Neben den rund 120 Schülern und Lehrkräften waren auch viele Eltern mit Kindern gekommen und wurden von Rektorin Anja Preißner begrüßt.

Schulchor singt

Stolz zeigte sich die Rektorin, dass die Weihnachtsfeier in diesem Jahr nicht nur von der Theater-AG, der Chor-AG und der Musik-AG gestaltet wurde, sondern auch die Turn-AG dabei war, denn die bekam zum Schluss die erneute Zertifizierung „Sportfreundliche Schule“ überreicht. Zunächst aber sang sich der Schulchor unter der Leitung von Carmen Dalldörfer in die Herzen der Schüler und Eltern mit Liedern wie unter anderem „Advent, Advent die erste Kerze brennt“.

Weihnachtliche Kurzgeschichten

Die Theater-AG führte weihnachtliche Kurzgeschichten auf, in denen gewerkelt und für längere Pausen, mehr Bewegung und besseres Essen gestreikt wurde oder die erkrankten Rentiere wieder gesund gepflegt wurden. Einige zeigten auf, wie Bewegung an der Schule aussehen sollte und führten dazu gymnastische Übungen unter weihnachtlichen Bommelmütze vor, was zu stürmischen Beifall führte.

Akrobatische Übungen

Und dann trat die Musik-AG mit Akkordeons auf. Sie wurde von Rainer Dahl von der Musikschule Fröhlich geleitet und sorgte mit Liedern wie „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ über „Kling Glöckchen kling“ bis hin zu „Fröhliche Weihnacht überall“ für weihnachtliche Stimmung. Zum Schluss folgten die Schüler der Turn-AG, die von den Sportlehrkräften Britta Blaue und Katrin Büschen geleitet werden. Sie führten zum Teil schon akrobatische Turnübungen auf der Matte vor, was ebenfalls mit Beifallsstürmen belohnt wurden.

Die Turn-AG nahm die Auszeichnung „Sportfreundliche Schule“ entgegen. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Als krönender Abschluss wurde der Turn-AG die erneute Zertifizierung „Sportfreundliche Schule“ überreicht. Damit darf sich die Regenbogenschule für weitere drei Jahre so bezeichnen, worüber sich nicht nur die Schüler und Sportlehrkräfte, sondern auch Rektorin Anja Preißner und die Amtsleiterin des Ordnungs- und Schulamts der Samtgemeinde Wesendorf, Marion Gieselmann, sehr freuten. Langanhaltender Beifall war den Akteuren zum Schluss sicher, bevor es in die wohlverdiente Pause ging.

Von Hans-Jürgen Ollech