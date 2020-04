Groß Oesingen

Drei geparkte Autos zerkratzte ein Unbekannter am vorigen Samstag an der Kiesgrube Königsee bei der Siedlung Wikeloh. Den Gesamtschaden, den der Kratzer anrichtete, schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Die drei VW Golf standen an einem Wirtschaftsweg südöstlich des Königssees, der eigentlich für den Durchgangsverkehr gesperrt ist. Die Geschädigten – eine 21-jährige Wahrenholzerin, eine gleichaltrige Wolfsburgerin sowie ein 19-Jähriger aus Lachendorf – gaben den Zeitraum zwischen 14.15 und 16 Uhr als wahrscheinliche Tatzeit an. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei in Wesendorf, Tel. (0 53 76) 97 65 60, oder die Polizei in Meinersen, Tel. (0 53 72) 9 78 50.

