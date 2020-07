Groß Oesingen: Rat kämpft weiter für Dunkelampel

Groß Oesingen

Da war die Enttäuschung groß: Groß Oesingens Bürgermeister Jürgen Schulze ( CDU) informierte den Gemeinderat am Mittwochabend, dass die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr eine Dunkelampel für die Schulstraße abgelehnt hatte. Der Rat hatte diese Ampel beantragt, um die Querung der Schulstraße für die Kinder sicherer zu machen. „Wir geben aber noch nicht auf“, kündigte Schulze an.

Die Gemeinde hatte den Antrag an den Landkreis gestellt, der ihn an die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr weitergeleitet hatte. Von dort kam jetzt die Absage. Dies sei wieder einmal eine Entscheidung von Bürokraten, die die Lage vor Ort nicht kennen würden, sagte unter anderem der Ratsherr Adolf von der Ohe ( CDU) und zeigte sich über die Ablehnung bitter enttäuscht. Querungshilfen, wie von der Behörde als Alternative vorgeschlagen, würden den finanziellen Rahmen sprengen, sagte von der Ohe.

Die Politik schlägt als nächsten Schritt eine Unterschriftensammlung vor

Schulze denkt über einen neuen Antrag nach. Und zahlreiche Ratsmitglieder schlugen zur Unterstützung eine Unterschriftensammlung durch die Eltern vor, da es die Schüler der Regenbogenschule, der DRK-Kindertagesstätte und Krippe betrifft. Nun soll zunächst ein Ortstermin mit allen Beteiligten stattfinden, so der Vorschlag, der vom Rat einstimmig unterstützt wird.

Voraussichtlich Mitte Oktober soll der Ausbau des so genannten Busbahnhofs vor der Regenbogenschule beginnen, wie der Bürgermeister bekannt gab. Als Bauzeit ist die Zeit zwischen der 42. und der 51. Kalenderwoche angesetzt.

Nachdem der Antrag auf Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm gescheitert ist, wurde in Absprache mit der Gemeinde Ummern ein neuer Antrag auf den Weg gebracht, informierte Schulze.

Interesse eines Investors: Der Campingplatz an der alten Wassermühle in Groß Oesingen soll eine Renaissance erfahren. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Bedingt durch die Coronavirus-Krise hatten sich in der Zwischenzeit auch bei ihm zahlreiche Punkte angehäuft, über die er den Rat informierte. So berichtete Schulze über einen Interessenten aus Wilsche, der den Campingplatz an der alten Wassermühle wieder zu neuem Leben erwecken möchte. Den Campingplatz gibt es schon seit etwa 1974, berichtete Schulze, dieser könnte bedingt durch die Coronakrise und den damit verbundenen Camping-Boom eine Renaissance erfahren. Der Interessent möchte die sanitären Anlagen erneuern, einen Kiosk einrichten, Smart- und Teeny-Häuser aufstellen sowie die Plätze für Wohnwagen und Mobilheime erneuern, betonte der Bürgermeister. Hierzu müssen allerdings noch zahlreiche Gespräche geführt und die entsprechenden bautechnischen Voraussetzungen geschaffen werden, so Schulze. Auch den Ratsmitgliedern gefiel die Idee, die erneut Menschen an den Ort binden würden.

Der Friedenstreck macht in Groß Oesingen Zwischenstopp

Am 2. August startet in Hamburg der „Verein Friedensglocke“ mit einem Friedenstreck durch Norddeutschland und macht am Sonntag, 16. August, Zwischenstopp in Groß Oesingen. Dieser Friedenstreck wird durch die Kirchen sowie auch vom SV Groß Oesingen unterstützt, sagte der Bürgermeister und empfahl dem Rat, dass auch die Gemeinde Unterstützung leiste, wo sie benötigt werde. Die Mitglieder des Rates stimmten dem zu und boten ihre Hilfe an.

Ebenfalls ein positives Echo gab der Rat auf das Programm „Blühende Landschaften – Arten- und Insektenvielfalt“, das Landrat Dr. Andreas Ebel bei einem Besuch in der Gemeinde Groß Oesingen vorgestellt hatte.

Von Hans-Jürgen Ollech