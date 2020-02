Punkband Hoax stellt neues Album vor

Groß Oesingen

Was auf den ersten Blick wie ein Kinoplakat für einen alten Godzilla-Film aus den 1950er Jahren aussieht, ist beim zweiten Hinsehen das Cover der neuen Hoax-CD. „Shake up the Monster“ heißt die Scheibe, und sie ist ab sofort erhältlich.

„Shake up the Monster“ ist die laut Sänger Boris Neubrandt alias Vincent Banane mittlerweile fünfte CD der Oesinger Gruppierung. Den Vorgänger, die EP „Alte Liebe rostet nicht“ mit fünf Songs gab es erst vor drei Jahren. Echte Klassiker der Punkszene sind das 14 Jahre alte „Wunderbar“ oder das Demo-Tape „Alles Banane“ von 1987.

Verkauf auf Konzerten und per Download

Wer das aktuelle Liedgut der Jungs aus der Südheide – neben Vincent Banana haben mitgewirkt Hüni (Backings), Münki (Gitarre), Dave Evang (Gitarre und Gesang), Jere (Gitarre), Martin (Bass), Timme (Schlagzeug) und Darius Pesel (Schlagzeug) – hören will, hat dazu viele Möglichkeiten – und das, ohne sich aus dem Haus und damit von Sofa, Chipstüte und Bierdose weg zu bewegen. Denn die zehn Songs werden auf rund 150 Downloadportalen angeboten. Außerdem gibt es sie bei Ebay und Amazon. Wer dann doch auf herkömmliche Weise an die Scheibe kommen und dafür das Haus verlassen will, findet „Shake up the Monster“ auch bei Lümmer in Hankensbüttel. Und natürlich auch bei den Konzerten von Hoax – wie kürzlich in Schweimke, wo die Band als Anheizer der UK Subs antrat. Sie kostet zwölf Euro – 14 Euro, wenn man noch Porto zulegt und sie per E-Mail an boris.neubrandt@gmail.com bestellt.

Ein Song über Donald Trump

Aufgenommen wurde die CD bei der Darius Pesel Produktion in Hagen Üben, Vorproduktion, Aufnahme, Mischen haben insgesamt gut 300 Stunden gedauert. Drauf sind insgesamt zehn Stücke in bester Hoax-Manier. Zumindest die meisten. Neben neuen Songs gibt es auch ein Wiederhören mit ein paar alten Bekannten. Darunter „Home sweet Home“, das schon auf „Wunderbar“ zu finden ist. „Home sweet home“ sollte bei den Aufnahmen einen starken Tom Petty Akustiktouch bekommen. „Wir waren gerade bei den entsprechenden Aufnahmen, als Gitarrist Dave Evang krankheitsbedingt seine Version per Mail zusandte. Die waren so Hammer, dass das bisher mühsam Aufgenommene im Datenmülleimer landete und der Song komplett anders wurde“, erzählt Vincent. Und: „Mit der aktuellen Besetzung wurde einige Songs mit neuen Melodien entscheidend verbessert.“ Die neuen Texte stammen aus der Feder von Boris Neubrandt und Dave Evang, die Musik von Hoax insgesamt. Einer dieser neuen Texte befasst sich mit Donald Trump und heißt „Märchenonkel“.

Es gibt sogar ein Video

Eine neue CD mit zumindest einigen neuen Texten, eine langsame inhaltliche Hinwendung zu politischen Botschaften („Märchenonkel“), Vertrieb über Downloadportale statt auf Cassetten wie 1987: Wo hat sich Hoax seit der Gründung 1982 noch „moderner“ aufgestellt? Klare Ansage: In Sachen Film. Denn kurz nach dem Verkaufsstart der neuen CD liefen die Arbeiten zum Video für den Song „Männer vom Bau“ an – einem Song, den die Band schon in den 1980er Jahren im Repertoire hatte und der jetzt auf „Shake up the Monster“ seine Wiedergeburt feiert. Auf einer Groß Oesinger Baustelle werkeln die Hoax-Männer nicht mit Maurerkelle und Wasserwaage, sondern mit Mikrofon Bass und Schlagzeug herum. Und natürlich mit Wittinger Bier versteht sich, denn die Privatbrauerei ist als Sponsor für den Videodreh dabei. Das Ergebnis ist bei Youtube unter https://www.youtube.com/watch?v=lbNOsV-_44g zu sehen. Tragende Rollen als Jungspunde auf dem Bau spielen übrigens Söhne von Hoax-Mitgliedern: Leon Menzendorf (16) und Jeremias Neubrandt (22).

Von Thorsten Behrens