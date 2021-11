Groß Oesingen: Polizei entdeckt Audi auf Acker

Groß Oesingen

Eher zufällig stellten zwei Streifenpolizisten am frühen Sonntagmorgen fest, dass sich zwischen Teichgut und Groß Oesingen ein Unfall ereignet hatte: Sie entdeckten auf einem Acker neben der Straße einen stark beschädigten Audi. Da sich niemand in dem Auto befand, suchten sie das weitere Umfeld ab, entdeckten aber niemanden. Andere Beamte fuhren zeitgleich zur Wohnanschrift des Halters und trafen dort auf einen 27-Jährigen und seine Eltern. Diese versuchten zunächst, die Polizisten von ihrem leicht verletzten und alkoholisierten Sohn abzulenken. Aber die Beamten maßen den Atemalkohol und stellten einen Wert von 1,67 Promille fest. Aufgrund der Spurenlage erhärtete sich der Verdacht, dass er der Fahrer des verunfallten Autos war. Dem Mann wurde im Klinikum Gifhorn eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Von der AZ-Redaktion