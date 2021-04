Groß Oesingen

Arbeitsunfall am Montag in einem Kieswerk bei Groß Oesingen: Einen 21-Jährigen musste Rettungshubschrauber Christoph 19 in eine Spezialklinik nach Hamburg bringen. Der junge Mitarbeiter war mit dem rechten Arm in eine Maschine geraten. Erst nach anderthalb Stunden Einsatz konnte die Feuerwehr ihn befreien.

Der Alarm kam um 13.18 Uhr: Ein 21-jähriger Mitarbeiter eines Kieswerks nahe Groß Oesingen war mit dem rechten Arm in eine mobile Maschine geraten und eingeklemmt worden. Die Feuerwehren aus Groß Oesingen und Wahrenholz machten sich laut Gemeindebrandmeister Torsten Winter mit sechs Fahrzeugen und 35 Kräften auf den Weg. Es sollte ein kniffliger Einsatz werden, den es so nicht in einem Lehrbuch nachzulesen gibt.

Arbeitsunfall an einer Maschine des Kieswerks: Für die Feuerwehrleute war es knifflig, das eingeklemmte Opfer aus seiner Lage zu befreien. Quelle: Sebastian Preuß

„Wir mussten Teile der kompletten Anlage zerlegen“, erläutert Winter. Dabei hatten seine Leute auf engstem Raum dicht am Opfer zu arbeiten. „Es war ein ganz beschränkter Zugang.“ Auch Schraubendreher und Schraubenschlüssel kamen zum Einsatz. Gleichzeitig kümmerten sich laut Winter zwei Notärzte und ein Rettungswagen-Team um das von Schmerzen gepeinigte Opfer, das im Förderbandsystem an einer Umlenkrolle fest hing. „Sie haben den Kreislauf stabil gehalten und die Schmerzen behandelt.“

Keine Patentlösung bei Maschinenunfällen griffbereit

Anderthalb Stunden dauerte es, bis die Feuerwehrleute den 21-Jährigen befreit hatten. „Die Schwierigkeit bei Maschinenunfällen ist, dass es keine Patentlösung gibt wie bei einem Autounfall“, sagt Winter. Jeder Arbeitsunfall sei anders, so wie jede Maschine anders sei. Die Erfahrungen vom letzten Mal zählten im aktuellen Fall nicht. „Arbeitsunfälle sind sehr individuell.“ Erst vor wenigen Wochen habe es einen tödlichen Unfall an einem Kartoffelroder gegeben.

Auch die Notfallseelsorge des DRK war im Einsatz

Mit dem Rettungshubschrauber Christoph 19 kam das Unfallopfer in eine Unfallklinik nach Hamburg. Im Einsatz vor Ort sei auch eine Mitarbeiterin der DRK-Notfallseelsorge gewesen, so Winter. Sie kümmerte sich um die Kollegen des 21-Jährigen und um Familienangehörige.

Von Dirk Reitmeister