Diese Maßnahmen stehen in der Schulstraße an

Groß Oesingen

Einiges hat sich bereits getan an Grundschule und DRK-Kita an der Schulstraße. Doch die letzten Projekte – Kita-Anbau – sind noch nicht ganz abgeschlossen, da stehen bereits die nächsten – Kurzstreckenlaufbahn und Parkflächen – in der Startposition. Und die Mensa soll ja auch bald kommen.

Für die nächsten Jahre gewappnet

Der Wesendorfer Samtgemeinderat hat in jüngster Sitzung mit 21 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen den Weg frei gemacht für die nächsten beiden Projekte. So ein rund 6700 Quadratmeter großes Grundstück hinter Schule und Kita gekauft werden: Preis: 94 955 Euro inklusive Vermessungskosten und Grunderwerbssteuer. Vor allem sollen dort Parkplätze für die Kita und die Schule entstehen. „Wir wollen den Busbahnhof neu gestalten. In dem Zusammenhang steht auch die immer schwierigere Parkplatzsituation in dem Bereich. Mit der jetzigen Maßnahme sind wir für die Entwicklung an Schule und Kita für die nächsten Jahre gewappnet“, warb CDU-Ratsherr und Groß Oesingens Bürgermeister Jürgen Schulze für das Projekt.

Kurzstreckenlaufbahn für 42 000 Euro

Auch für mögliche Erweiterungen der Einrichtungen könnte die Fläche genutzt werden. Die Grundschule benötigt zudem einen Teil der Fläche für Schulsportzwecke. Mit diesem Thema befasste sich ein weiterer Tagesordnungspunkt des Samtgemeinderates. Die Schule soll eine 50 Meter lange Kurzstreckenlaufbahn bekommen. 32 000 Euro waren dafür bereits im Haushalt 2019 eingeplant – zu wenig. Denn das einzige Angebot, das die Samtgemeinde auf Anfrage bei mehreren Firmen erhielt, liegt bei 42 198 Euro. Das Projekt sowie die Differenz wurden jetzt erneut von den Politikern bewilligt – mit 22 Ja-Stimmen und einer Enthaltung.

Nein – auch wegen der Folgekosten

Zuvor hatte es eine kontroverse Diskussion gegeben. Samtgemeindebürgermeister René Weber gab zu bedenken, dass die realen Kosten möglicherweise höher sein könnten als jetzt abgesegnet, denn das Angebot stamme aus dem Sommer. „Das wirft die Frage auf, ob die Summe noch gilt.“ Zudem sei zu überlegen, ob die Bahn überhaupt gebaut werden sollte. „Die anderen Grundschulen in der Samtgemeinde haben auch keine solche Bahn. Und unser Grundsatz ist, alle gleich zu behandeln.“ Zudem müsse ein Politiker auch den Mut haben, mal „Nein“ zu sagen, auch angesichts der Folgekosten.

Konsequent zu Ende bringen

Das ließen Ratsmitglieder aus Groß Oesingen so nicht stehen. Laut Rolf Malzahn ( SPD) gebe es in Oesingen keine Alternative, die Schule nutze für den Laufsport beispielsweise bei den Bundesjugendspielen Waldwege, und die seien auch nicht in bestem Zustand. Die Grundschulen in Wahrenholz und Wesendorf hätten zwar keine eigenen Bahnen, könnten aber welche vor Ort nutzen. Und Oesingens Bürgermeister Schulze forderte, die Sache konsequent zu Ende zu bringen, denn immerhin sei die Grundschule in Oesingen Sportförderschule.

Von Thorsten Behrens