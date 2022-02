Gleich mehrere Baumaßnahmen beschäftigen den Wesendorfer Gemeinderat

Wesendorf

Im Baugebiet „Vor den Fuhren“ in Wesendorf sind die Erschließungsarbeiten angelaufen, sodass auch der Ausbau des Kreisels im März beginnen kann. Das berichtete Bürgermeister Holger Schulz (SPD) während der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Dafür soll die Kreisstraße 7 komplett gesperrt werden und der Verkehr von der B 4 her über die Celler Straße umgeleitet werden.

Der Endausbau des Demoorweges soll im Frühjahr abgeschlossen werden, berichtete Schulz. Auch der Endausbau der Straße „Horst“ im Ortsteil Westerholz konnte bis auf geringfügige Nachbesserungen abgeschlossen werden. Letzte Arbeiten würden dort bis März erfolgen. Für die Immobilie Celler Straße 2 (ehemaliger Hof Wegmeyer) gebe es zurzeit noch keine Nachnutzung, erklärte der Bürgermeister und verwies darauf, dass im ehemaligen Wohnhaus ein Corona-Testzentrum eingerichtet worden sei, das stets gut frequentiert werde.

Ausbau der Alten Heerstraße schreitet voran

Auch gehe es mit dem Ausbau der Alten Heerstraße voran. Schulz berichtete, dass der zweite Bauabschnitt von der Kreuzung Schulstraße/Wiesenstraße bis hin zur Straße Am Schützenplatz in vollem Gange sei. Dieser Abschnitt soll nach Aussagen der Baufirma bis etwa Ende Mai abgeschlossen sein. Die Baumaßnahme zur Erweiterung des Schießstandes könne umgesetzt werden und bei der geplanten Sanierung des Sportheimes suche man planerisch noch nach Alternativen, die auch in einem Neubau enden könnten, berichtete Schulz.

Zufrieden zeigte sich der Bürgermeister mit der Verlängerung der zugesagten Fördermaßnahme zur Umgestaltung der „Grünen Lunge“, die nun bis zum 31. März 2023 umgesetzt werden muss. Auch sei die Vermarktung der acht Bauplätze im Neubaugebiet „Vor den Fuhren“ auf gutem Weg – alle Bauplätze konnten verkauft werden. Die Bebauung könne allerdings erst beginnen, wenn das gesamte Gebiet einschließlich des Ausbaus des Kreisel abgeschlossen sei, betonte Schulz. Über die Vermarktung von Gewerbeflächen werde zurzeit noch mit den Interessenten verhandelt.

Kreiselbau auf B 4: Umleitung noch unklar

Zudem stehe der Ausbau des Kreisels an der Krümme (B 4) auf der Agenda. Hierzu würden durch die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erste Maßnahmen getroffen. Wie der Verkehr auf der B 4 während der Bauzeit in Richtung Wesendorf umgeleitet wird, sei noch völlig unklar, da er auf keinen Fall über die Straße Am Wendelberg in Wagenhoff in Richtung Wesendorf geleitet werden könne, betonte der Bürgermeister.

Rat diskutiert über Aufwandsentschädigung

Mit elf Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen wurde schließlich die Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige Personen in der Gemeinde Wesendorf beschlossen. „Ich werde dieser Beschlussvorlage nicht zustimmen, da es wegen der Corona-Pandemie sehr viele sozialschwache Bürger, Familien und andere Personen gibt, die unter anderem durch den Verlust ihres Arbeitsplatzes und durch die hohen Verbraucherpreise vor finanziellen Problemen stehen“, sagte Ratsherr Eduard Ebel (CDU). Man könne die Aufwandsentschädigung für eine ehrenamtliche Tätigkeit der Ratsmitglieder zu einem solchen Zeitpunkt nicht erhöhen. Eine Erhöhung von 36 Prozent auf etwa 200 000 Euro im Jahr halte er für völlig überzogen. Dem widersprach Bürgermeister Schulz. Die Erhöhung umfasse das gesamte Produkt „Gemeindeorgane“. Die Entschädigung für die Ratsarbeit liege einschließlich der Erhöhung bei rund 35 000 Euro.

Von Hans-Jürgen Ollech