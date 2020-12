Schönewörde

Spektakulärer Glätteunfall mit glimpflichem Ausgang: Am Freitagmorgen kollidierten auf der spiegelglatten Kanalbrücke zwischen Schönewörde und Vorhop ein landwirtschaftlicher Zug und ein Lastwagen. Die Fahrer blieben – bis auf eine Prellung – offenbar unverletzt. Insgesamt gab es im Kreisgebiet mehrere Glätteunfälle.

Gegen 7 Uhr war ein 30-jähriger Kästorfer mit seinem Trecker in Richtung Knesebeck unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der hintere der beiden mit Kartoffeln beladenen Anhänger auf der Kanalbrücke zwischen Schönewörde und Vorhop ins Rutschen. Der Fahrer versuchte noch vergeblich gegenzulenken, das Gespann stellte sich quer. Ein hinter ihm fahrender Remondis-Lastwagen mit einem Anhänger voller Holzabfälle, gelenkt von einem 34-Jährigen aus Ribbesbüttel, krachte in das Hindernis.

Zur Galerie Das ging nochmal glimpflich aus für die Fahrer: Bei einem Glätteunfall auf der Kanalbrücke zwischen Schönewörde und Vorhop blieb es bei Sachschäden. Ein Laster und ein Trecker-Gespann waren kollidiert.

Dabei ergoss sich die Ladung Kartoffeln über die Straße und in den Elbeseitenkanal. Die Aufräumarbeiten und damit die Vollsperrung der L 286 dauerten stundenlang an. Die Polizei schätzt den Sachschaden nach ersten Erkenntnissen auf 30 000 Euro. Allerdings seien Fachleute von Straßenmeisterei und Wasserschifffahrtsamt vor Ort, um etwaige Schäden an der Brücke zu untersuchen.

Mehrere Glätteunfälle am Freitagmorgen vor allem im Nordkreis

Ein halbes Dutzend Glätteunfälle vor allem im Nordkreis zählte die Polizei am Morgen ab 6 Uhr. Über die Kanalbrücke wehte ein eiskalter Wind, der die Niederschläge auf der Fahrbahn gefrieren ließ.

Von Dirk Reitmeister