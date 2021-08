Gibt es wieder ein Oldtimertreffen der Schlepperfreunde in Wahrenholz?

Wahrenholz

Seit einiger Zeit lähmt die Pandemie die Vereinsaktivitäten der örtlichen Vereine. Auch die Schlepperfreunde Wahrenholz und Umgebung waren davon betroffen. Kürzlich wurde aber schließlich doch endlich mal wieder eine Ausfahrt angeboten.

Interessante Einblicke in den historischen Torfabbau

Das Ziel war das neu errichtete Moormuseum in Neudorf-Platendorf. Bei bestem Wetter ging es auf verschlungenen Pfaden durch Wald und Feld dorthin. Hier erwartete die Teilnehmer mit Sieghard Deierling ein kompetenter Ansprechpartner, um die Führung durch das Museum zu übernehmen. Es wurden historische Gerätschaften, Schlepper, Torfbagger, Lokomotiven und verschiedene Spezialmaschinen für die Torfwirtschaft in Augenschein genommen. Die Schlepperfreunde waren sich einig, einige sehr interessante Einblicke in den viele Jahrzehnte währenden historischen, örtlichen Torfabbau erlebt zu haben.

Zuschüsse für den Umbau des Vereinsquartiers

Bei der anschließenden Generalversammlung informierte Olaf Balke zum Stand der geplanten Umbaumaßnahmen für das neue Vereinsquartier, den ehemaligen Kornspeicher an der Wassermühle. Die Zuschüsse seien bewilligt. Die Runde diskutierte über die Pläne für den 3. Oktober: Soll mit einem Jahr Verspätung wieder das obligatorische Oldtimertreffen mit Pflügen stattfinden? Es gab erhebliche Bedenken bezüglich der Teilnehmerzahl, der Verpflegung und der Zuschauer. Die Schlepperfreunde beschlossen, zunächst die Bedingungen und Auflagen für eine solche Veranstaltung auszuloten, um dann die Möglichkeiten der Durchführung festzulegen. Falls die Auflagen keine vertretbare Lösung für eine öffentliche Veranstaltung ermöglichen, soll als Plan B ersatzweise ein kleineres internes Treffen stattfinden.

Von der AZ-Redaktion