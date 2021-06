Schönewörde

Es brannte ihnen auf den Nägeln: Betzhorner Feuerwehrleute protestierten jetzt vor dem Gemeidnezentrum in Schönewörde. Denn dort fand die Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Umweltfragen der Samtgemeinde Wesendorf statt, zu der auch der Feuerschutzausschuss ohne Stimmrecht hinzugeladen worden war. Es ging um die Sanierung des Gerätehauses in Betzhorn. Das Ergebnis der Abstimmung dürfte die Einsatzkräfte kaum zufrieden stellen.

Das Feuerwehrhaus in Betzhorn muss grundlegend saniert und erweitert werden, um den Voraussetzungen des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes Rechnung zu tragen. Die Feuerwehr Betzhorn war aufgefahren und wollte mit Plakaten klar machen, was für sie verbessert werden müsste. „Verbaut uns nicht die Zukunft“, „Sicherheit geht vor Kosten = Variante 4“ und „Variante 4 für Zukunft und Sicherheit“ stand auf den Plakaten.

Neues Feuerwehrfahrzeug für Betzhorn 2019: Wenn es um die Sanierung des Gerätehauses geht, ist die Stimmung gerade nicht so feierlich. Quelle: Peter Zur Archiv

Vorausgegangen waren bereits mehrere Sitzungen der Fachausschüsse sowie einer eigens dafür geschaffenen Arbeitsgruppe, wie der Vorsitzende des Ausschusses, Jürgen Schulze (CDU), in einem Eingangsstatement in der Sitzung sagte. Auch Samtgemeindebürgermeister René Weber wies noch einmal auf die Verfahrensweisen der bisherigen Abhandlungen hin und stellte klar, dass man hier in der Sitzung keine Beschlussvorlage habe, sondern sich von dem Planungsbüro Planschmiede 2KH aus Hankensbüttel über die bisher vier ausgearbeiteten Varianten informieren lasse, um daraus die entsprechenden Schlüsse ziehen zu können.

Planer erläutert im Ausschuss Vor- und Nachteile der Varianten

Planer Michael Driesner stellte die vier Varianten, die unter anderem auch mit der Arbeitsgruppe erarbeitet und beraten wurden, ausführlich vor. Dabei wurde eine Bedarfsermittlung, die Voraussetzungen der Feuerwehrunfallkasse, die Stärke der Wehr, Ergänzungen des fehlenden Raumbedarfs unter Einbeziehung von Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses sowie eine Kostenschätzung der Planung zugrunde gelegt. Im Ergebnis kristallisierten sich die Varianten 2 und 4 als die praktischen Möglichkeiten heraus, für die sich die Politik entscheiden könnte, so Driesner.

Die Variante 2 würde mit 274,86 Quadratmeter Größe so ausgebaut werden, dass die jetzige Halle des Feuerwehrfahrzeuges durch einen Anbau länger sein würde und zudem im Anbau Umkleideräume und Duschen für Damen sowie eine kleine Werkstatt Platz hätten. Weitere Räumlichkeiten für die Männer würden im Bestand des Dorfgemeinschaftshaus durch Umbauten Platz finden. Ferner würde ein Höhenunterschied im Bodenbereich durch eine Rampe entschärft werden, so der Planer. Die Kosten hierfür: rund 458 800 Euro.

Teurer, aber besser: Dafür steht die Variante 4

In der Variante 4 geht es um einen kompletten neuen Anbau mit größerer Fahrzeughalle und direkt anschließender Werkstatt sowie Nebenräumen für getrennte Sanitär- und Umkleideräume zum Teil im alten Bestand des Dorfgemeinschaftshauses in einer Größe von 293,80 Quadratmetern. Kosten hierfür: schätzungsweise rund 676 708 Euro.

Driesner erläuterte die Vor- und Nachteile der Varianten 2 und 4 und stellte dabei fest: 2 ist günstiger, hat weniger Baumaßnahmen im Bestand, ist dafür jedoch für zukünftige Fahrzeuggenerationen nicht geeignet, und der Alarmweg wäre wegen des Höhenniveaus mit einer Rampe versehen. Die Variante 4 dagegen bietet im gesamten Baukörper ein gleiches Höhenniveau, die Fahrzeughalle wäre für zukünftige Fahrzeuggenerationen geeignet und wird gegenüber dem Funktionsbereich höher ausgebaut. Der Nachteil besteht im Kostenfaktor und einen umfangreicheren Umbau im Bestand mit längerer Bauzeit.

Endgültig entscheidet erst der Samtgemeinderat

Nach einer Pause für einen Austausch unter den Fraktionen und der Arbeitsgruppe berichtete Siegfried Weiß (SPD), dass man sich für die Variante 2 entschieden habe. Dementsprechend folgte auch ein einstimmiges Votum für die Variante 2. Die endgültige Entscheidung liegt aber beim Samtgemeinderat, der demnächst tagen wird.

Von Hans-Jürgen Ollech