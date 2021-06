Schönewörde

Die politische Landschaft in der Samtgemeinde Wesendorf ist derzeit mächtig im Umbruch. Und zwar nicht nur auf Samtgemeindeebene, sondern auch in den Mitgliedsgemeinden. So hat sich jetzt beispielsweise in Schönewörde gerade die Wählergemeinschaft „Gemeinsam für Schönewörde“ gegründet – und die Kandidaten für die Kommunalwahl im September aufgestellt.

„Wir haben derzeit 20 Mitglieder. Bis zur Wahl hoffen wir, auf 40 Mitglieder angewachsen zu sein. Vom 17-Jährigen bis zu Rentnern ist alles vertreten, und wir haben bisher drei Frauen in unseren Reihen“, sagte Sprecher Klaus Christian Müller während der Aufstellungsversammlung der neuen Wählergemeinschaft am Freitagabend. 18 stimmberechtigte Mitglieder waren dabei – und sie hatten einiges auf der Agenda.

Klare Positionierung zugunsten von Rolf-Dieter Schulze

Die Schönewörder wollen sich in der politischen Landschaft positionieren. So beschloss die Versammlung mehrheitlich (mit drei Enthaltungen), den parteilosen Rolf-Dieter Schulze aus Wahrenholz als Kandidaten für die Wahl zum Samtgemeindebürgermeister zu unterstützen. Einstimmig sprachen sich die Mitglieder dafür aus, bei der Bürgermeisterwahl in Schönewörde Amtsinhaber Gerald Flohr zu unterstützen – der bisherige CDU-Mann will im September ebenfalls als Parteiloser antreten.

Gegründet hat sich die neue Wählergemeinschaft „Gemeinsam für Schönewörde“ unter dem Motto „Altes wahren, Neues schaffen“. „Es geht uns darum, für den Ort etwas anzuschieben, und zwar nicht nur über unsere Ratsmitglieder. Jeder, der Ideen hat und etwas bewegen will, ist willkommen. Wir wollen ohne parteipolitische Linie aktiv werden“, so Müller.

Wählergemeinschaft mit vielen Ideen

Ideen dafür bringt die Wählergemeinschaft bereits einige mit – Verkehrsberuhigungen beispielsweise. Neue Gewerbeflächen und Baugebiete sollen ausgewiesen sowie eine Baumpflanzinitiative ins Leben gerufen werden. In einem Kataster sollen freie Immobilien erfasst werden für eine Nutzung durch Unternehmen und Start-Ups. Die Anlage eines Gemeindegarten mit Obst- und Gemüseanbau durch ein Senioren- und Kinderprojekt steht ebenso auf der Ideenliste wie die Schaffung einer Langzeitplanung im Straßenausbau in der Gemeinde – damit Anlieger sich längerfristig auf diese Maßnahmen vorbereiten können, auch aus finanzieller Sicht.

Während andere Parteien sich derzeit manchmal schwer tun, ausreichend Kandidaten für die Liste zu bekommen, scheint das bei „Gemeinsam für Schönewörde“ nicht der Fall zu sein. Acht Kandidaten stehen auf der Liste, einige davon wie Heinrich Buchholz, Nicolas Müller und Thorsten Wedmann haben bereits als Mitglieder beispielsweise der SPD oder FWS Ratserfahrung gesammelt. Noch keine Erfahrung in der Kommunalpolitik haben dagegen Werner Günzel, Benjamin Kröger, Tilman Mai, Jan-Philip Walbaum und Klaus Christian Müller.

Benannt wurden auch die Kandidaten für die Wahl des neuen Wesendorfer Samtgemeinderates. Hier stehen Klaus Christian Müller, Jan-Philip Walbaum und Werner Günzel auf der Liste. Für diese Wahl tritt die Wählergemeinschaft unter dem Namen „Gemeinsam für die SG Wesendorf“ an. Alle Kandidaten wurden von der Versammlung einstimmig angenommen.

Von Thorsten Behrens