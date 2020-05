Wo sich Wesendorf in den kommenden Jahren verändert

Wesendorf

Bebauungsplan Residenz und die Raiffeisen-Investition auf dem Offroad-Park-Areal: Entscheidende Beschlüsse für die weitere Entwicklung Wesendorfs hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auf den Weg gebracht. Außerdem sprach er über eine mögliche künftige Nutzung des Geländes Celler Straße 2 im Ortskern.

„Wieder eine neue Splittersiedlung.“ Damit begründete Elke Eichhorn (WGW) ihre Enthaltung in Sachen Bebauungsplan Residenz Wesendorf im Hammerstein-Gelände. Auch Bettina Wegmeyer (WGW) enthielt sich. Ansonsten gab es Zustimmung im Ratsrund für den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor Denis Lavrov.

Anzeige

Zur Galerie Entscheidende Weichenstellungen: Zwei wichtige Vorhaben brachte der Gemeinderat Wesendorf in seiner unter Corona-Schutzauflagen vorgenommenen Sitzung auf den Weg.

Maßgaben, die die politischen Gremien hatten einfließen lassen, sorgten bei dem Investor für Irritationen, wie dieser in der Einwohnerfragestunde von einer Dolmetscherin übersetzen ließ. Bürgermeister Holger Schulz ( SPD) versicherte ihm, dass man noch über die Ausgestaltung reden könne. In der Diskussion zum Punkt selber sagte auch Siegfried Weiß, dass der städtebauliche Vertrag dem Investor zunächst frühzeitig klar machen soll, was sich die Gemeinde vorstelle. Schulz ergänzte: „Es geht noch nicht konkret um Inhalte eines Bebauungsplanes.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Als Maßgaben legte der Rat – der sich für mehr als zehn Minuten Sitzungsunterbrechung nicht öffentlich beriet – letztendlich nur zwei Punkte fest: Der Investor soll Spielmöglichkeiten für Kinder schaffen und eine Fläche für eine etwaige Kindertagesstätte bereit stellen. Eine Grundstücksanzahl oder ein Preisniveau spielen im Ratsbeschluss keine Rolle mehr.

Ja zu Raiffeisen-Plänen im Offroad-Park

Ohne Diskussion einstimmig zugestimmt hat der Rat, das Investitionsvorhaben der Raiffeisen Waren GmbH auf dem bisherigen Offroad-Park-Gelände zu begrüßen und zu unterstützen. Der Investor will das Areal als Agrarzentrum für die hiesige Landwirtschaft nutzen, es zu einem Lager- und Umschlagsort für landwirtschaftliche Betriebsmittel – Dünger, Saatgut, Futtermittel – machen.

Was wird aus dem Hof Wegmeyer ?

Weiter politisch beraten werden die Wesendorfer die künftige Nutzung des Geländes Celler Straße 2 (Hof Wegmeyer) im Ortskern. Maren Ohlhoff von der Uni Vechta stellte ihr Nutzungskonzept – eine Masterarbeit – ausführlich im Rat vor. Sie empfahl, den Fokus auf soziale Dorfentwicklung zu legen und den alten Dorfcharakter – auch bei einer Bebauung – zu behalten. Das Gelände könnte „grüne Lunge“ mit gastronomischer Einrichtung und Wochenmarkt, Veranstaltungsgelände, Indoorspielplatz und Vereinshaus werden, oder Platz bieten für eine Mehrgenerationennutzung mit Pflegeheim, Kita und günstigen Wohnformen auch für junge Leute. Schulz: „Mit diesem Wissen gehen jetzt die Fraktionen in sich und überlegen, was gemacht werden könnte.“

Corona-Krise : Stundung statt Erlass

Nicht mehr in sich gehen müssen die Fraktionen, was einen Erlassantrag des Textilverwerters Padula im Zuge der Corona-Krise angeht. Die Bitte der Altkleider- und Schuhsammel-Firma, die Zahlungen von Nutzungsentschädigungen zu erlassen, lehnte der Rat ab. Die Gemeinde möge dem Unternehmen eine Stundung bis Ende September gewähren.

Ebenfalls abgelehnt hat der Gemeinderat den Antrag von Anliegern des Hasenbergs, ein Grundstück zu kaufen, auf dem die Anlieger in Eigenleistung einen Spielplatz errichten würden. Apropos Spielplatz: Für den neuen in Westerholz soll nun ein Fallschutz aus Rollrasen statt aus Holzhackschnitzeln geschaffen werden. Dazu sind aber Be- und Entwässerung zu gewährleisten.

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister