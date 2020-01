Das Ehrenmal soll verlegt werden

Groß Oesingen

Das Groß Oesinger Ehrenmal soll verlegt werden. Das hat der Gemeinderat während seiner Sitzung am Mittwochabend beschlossen – in geheimer Abstimmung.

Die Verlegung des Ehrenmals vom jetzigen Standort an der Ecke Bundesstraße 4/Schulstraße soll auf den Friedhof erfolgen, um danach die Erweiterung des Spielplatzes an der DRK-Kindertagesstätte sowie die Verlegung der Parkplätze zu ermöglichen. In der schriftlichen geheimen Abstimmung stimmten sieben Ratsmitglieder für die Verlegung des Ehrenmals auf den Friedhof, drei Ratsmitglieder stimmten dagegen und ein Ratsmitglied enthielt sich.

Parkplatzverlegung schon beschlossen

Vorausgegangenen waren bereits Beratungen und Diskussionen im Bauausschuss sowie auch im Rat, der erst in dieser Sitzung eine endgültige Entscheidung herbeiführte. Bereits am 12. November hatte der Rat die Verlegung der Parkplätze in Richtung des Ehrenmals zur B 4 hin beschlossen, um die Spielplatzfläche in der Kita erweitern zu können. Dabei wurden zwei Varianten herausgearbeitet, die nun in der jüngsten Sitzung noch einmal ausführlich diskutiert wurden.

Beratung über zwei Varianten

Bei der Variante I handelte es sich um den Abbau des Ehrenmals und die Verlegung auf den Friedhof mit der Begründung, dass das Ehrenmal dort einen sichtlich besseren Platz findet als direkt an der B 4, wo man während der Reden während des Volkstrauertages durch den vorbeifließenden Verkehr kaum ein Wort verstehen könne, so der Tenor einiger Ratsmitglieder. Auf der Fläche zwischen dem Ehrenmal und der Kita sollen 22 Parkplätze entstehen. Die Variante I würde einschließlich der Verlegung des Ehrenmals und dem Neuausbau der Parkplätze rund 121 500 Euro kosten. Bei Variante II würde das Ehrenmal stehen bleiben, die 22 Parkplätze werden trotzdem angelegt, was etwa 74 000 Euro kosten würde.

Ehrenmal steht seit 60 Jahren am Platze

Zudem kündigte Bürgermeister Jürgen Schulze ( CDU) an, dass die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr an der B 4/Ecke Schulstraße eine neue Grenzfeststellung vornehmen möchte und danach die noch zur B 4 gehörende Fläche an die Gemeinde abtreten und kostenfrei überschreiben möchte. Damit würde der Platz vor dem Ehrenmal noch mehr an Bedeutung gewinnen und könnte von der Gemeinde anders angelegt und genutzt werden. Deshalb sprach sich Schulze für den jetzigen Standort des Ehrenmals, das nun dort schon über 60 Jahre stehe, aus.

Der Überschreibung der Fläche seitens der Landesstraßenbaubehörde stimmte der Rat einstimmig zu. Der Beschluss über den Standort des Ehrenmals gemäß der Variante I fiel dagegen in schriftlicher geheimer Abstimmung anders aus, sodass nun die Planungen für die Verlegung des Ehrenmals sowie den Neuausbau der 22 Parkplätze anlaufen werden.

Von Hans-Jürgen Ollech