Gemeinde plant Gespräche zu Windenergieanlagen

Wahrenholz

Wenn ein Ort wachsen will, stehen ihm manchmal Windräder im Weg. Damit das in der Gemeinde Wahrenholz nicht passiert, will diese über ihre Bauplanung beides ermöglichen – wirtschaftlichen Betrieb künftiger Anlagen sowie eine weitere Entwicklung des Ortes. Der Gemeinderat hat am Mittwoch dazu die Aufstellung von zwei Bebauungsplänen beschlossen – mit sieben Ja-, vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung.

Im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) – es wird vom Regionalverband Großraum Braunschweig erstellt und legt grob fest, wie sich Gemeinden und Städte entwickeln dürfen und welche Nutzungen auf verschiedenen Flächen erlaubt sind – sind für die Gemeinde Wahrenholz zwei Flächen für Windenergie vorgesehen. Eine der Flächen liegt südlich der Landesstraße 286. Der Gemeinderat steht Windkraftanlagen auf dieser Fläche mehrheitlich positiv gegenüber. „Das beeinträchtigt die Entwicklung unseres Ortes nicht. In den Planungen des RROP sind Geräusche und Schattenwurf bereits berücksichtigt, die 1000 Meter Mindestabstand werden eingehalten“, erklärte Bürgermeister Herbert Pieper. Anders sieht es auf der zweiten Fläche aus, die nördlich der L 286 liegt und für die Entwicklung von Wahrenholz nach Westen hin wichtig ist. „Hier werden die Abstände zur Bebauung zwar auch eingehalten, aber wenn dort Windräder entstehen, kann Wahrenholz in diese Richtung nicht mehr wachsen.“

Anzeige

Beteiligung der Öffentlichkeit

Daher will die Gemeinde die Bebauung durch Windkrafträder auf beiden Flächen aktiv mitgestalten – durch zwei Bebauungspläne. Deren Aufstellung wurde nun beschlossen. „Wir dürfen die Anlagen nicht durch unsere Planungen verhindern, aber wir wollen mitreden. Noch gibt es keine Detailplanungen. Dazu wollen wir uns mit Grundstückseigentümern und den Betreibern der Anlagen an einen Tisch setzen“, so Pieper. Die Ergebnisse – beispielsweise Anzahl der Anlagen sowie deren Höhe – sollen dann verbindlich in diesen Bebauungsplan einfließen. Auch die Öffentlichkeit soll so beteiligt werden, um eine „größtmögliche Transparenz“ zu erzielen. Denn ohne Bebauungsplan ist nur eine Baugenehmigung erforderlich, die Bürger bekommen oft nur das Endergebnis zu sehen. Ein Bebauungsplan aber mit allen Detailplanungen ist öffentlich auszulegen, bevor er rechtskräftig wird. Bürger können also ihre Bedenken vorbringen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Doch das Verfahren wird laut Pieper noch eine Weile dauern, mehr als ein Jahr. Zwar hat der künftige Betreiber der südlichen Fläche bereits im August mit der Kartierung von Flora und Fauna begonnen – sie muss über den Zeitraum eines Jahres erfolgen, um wirklich alle Vorgänge in der Tier- und Pflanzenwelt im ausgewählten Bereich zu erfassen. Doch für die andere Fläche wurde mit dieser Kartierung noch nicht begonnen. Zudem müssen auch erst die von Pieper anvisierten Gespräche geführt werden, bevor der Bebauungsplan aufgestellt und ausgelegt werden kann. Und: „Auch die Gemeinde Wesendorf muss einen solchen Plan erstellen – denn die zweite Fläche grenzt genau an ihr Gemeindegebiet und hat entsprechende Auswirkungen auf den Bereich“, sagt der Wahrenholzer Bürgermeister.

Von Thorsten Behrens