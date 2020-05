Garagenbrand: 41 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen

Wagenhoff

Ein ungewöhnlich arbeitsreiches Wochenende liegt hinter den Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Gifhorn. Großeinsatz Nummer vier war am Sonntagnachmittag in Wagenhoff zu absolvieren. Aus noch ungeklärter Ursache war eine Garage in Brand geraten. 41 Feuerwehrleute aus drei Wehren eilten zum Brandort in der Schulstraße.

Zur Galerie Schrecksekunde in Wagenhoff am Sonntagnachmittag: Drei Wehren waren bei einem Garagenbrand im Einsatz.

Um kurz nach 15 Uhr ging die Alarmierung los. Mitglieder der Wehren aus Wesendorf, Westerholz und Wahrenholz eilten unter Leitung des Wesendorfer Ortsbrandmeisters Florian Schilling zum Einsatz. „Als wir ankamen, stand die Garage schon in Vollbrand, Flammen schlugen aus dem Dach und den Fenstern“, berichtete Gemeindebrandmeister Torsten Winter. Vier Trupps unter Atemschutz rückten vor und löschten die brennenden Gegenstände sowie Holz, das dort gelagert war. Schnell war das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch einige Zeit. Brandursache sowie Schadenshöhe sind unklar.

In der Nacht hatte es einen Großbrand auf einem Campingplatz an der B 188 gegeben. Sonntagmorgen rief angebranntes Essen die Wehr in Gifhorn auf den Plan. Und in der Nacht zu Samstag brannten über Stunden Rundballen in Isenbüttel.

Von Andrea Posselt