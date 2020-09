Ganztagsschulbetrieb soll in der Grundschule Wesendorf starten

Samtgemeinde Wesendorf

Über die Einführung des Ganztagsschulbetriebes in der Samtgemeinde Wesendorf hat am Donnerstag der Samtgemeinderat beraten. Das Votum fiel einstimmig aus: In der Wesendorfer Grundschule soll es bereits im kommenden Schuljahr losgehen. Die Grundschulen Wahrenholz und Groß Oesingen sollen ein Jahr später folgen.

Bereits der Schul- und Kitaausschuss der Samtgemeinde hatte einstimmig dieses Vorgehen empfohlen. Denn die Grundschule in Wesendorf nutzt seit 2019 bereits die Mensa der Oberschule mit – eine Mensa ist eine der Voraussetzungen für die Genehmigung des Ganztagsschulbetriebes durch die Landesschulbehörde. In Groß Oesingen ist die Mensa bereits im Bau, für Wahrenholz steht der Umbau des ehemaligen Bürgerhauses für 2022 an.

An fünf Tagen in der Woche soll es ein Mittagessen für die Teilnehmer geben

Der Samtgemeinderat folgte in seinem Beschluss insgesamt den Empfehlungen des Ausschusses. So soll bei der Landesschulbehörde ein – freiwilliges – offenes Ganztagsangebot für vier Tage sowie eine Betreuung an fünf Tagen in der Woche beantragt werden. Wird dieser Antrag abgelehnt, will die Samtgemeinde dennoch täglich Mittagessen für die rund 260 Wesendorfer Grundschüler ermöglichen – und geht bei 100 Essen am Tag von etwa 10 000 Euro Kosten im Jahr dafür aus. Jeweils 10 000 Euro an einmaligen Kosten werden für die Ausstattung der Räume für das Nachmittagsangebot sowie für die Ausstattung für das außerschulische Angebot eingeplant. Zwischen 60 000 und 130 000 Euro – je nach Anbieter und Angebot – wird wohl an einen externen Dienstleister für das Betreuungsangebot fließen. Hier wurde noch kein Zuschlag erteilt.

Und noch ein Schulthema stand auf der Tagesordnung des Rates – die Anschaffung von Laptops. Hier erhält die Samtgemeinde Wesendorf einen Zuschuss des Landes in Höhe von 33 310 Euro. Erster Samtgemeinderat Marc Bludau informierte darüber, dass nach einer Rückmeldung der Schulen in der Samtgemeinde 128 Schüler potentiellen Bedarf hätten – die Anzahl der lernmittelbefreiten Schüler. Allerdings fällt die Zahl der Laptops, die angeschafft werden sollen, niedriger aus. Die Samtgemeinde will insgesamt 69 beschaffen, das wird 33 792,75 Euro kosten – die Differenz in Höhe von 482,75 Euro trägt die Samtgemeinde.

Die Schulen sollen die Laptops bei Bedarf an Schüler ausleihen

Laut Bludau werden die Laptops nicht mit Microsoft Office ausgestattet sein, sondern mit Open Office – das sei günstiger, wodurch insgesamt acht Laptops mehr angeschafft werden könnten. Die Geräte werden einheitlich sein und können sowohl im Schulunterricht als auch für Home-Schooling eingesetzt werden. Die Schulen sollen die Geräte an Schüler ausleihen, die zu Hause nicht auf entsprechende Geräte zurückgreifen können. Der Samtgemeinderat stimmte mit einer Enthaltung zu.

Von Thorsten Behrens