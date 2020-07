Wahrenholz

„Tempo, Tempo, Tempo“, ruft Campleiter Andreas Ebermann den jungen Fußballern in seiner Trainingsgruppe zu. Und dann gibt es ein Lob: „Super Spielzug!“ Für vier Tage ist die Fußballschule des VfL Wolfsburg derzeit in Wahrenholz zu Gast. „Wir sind froh, dass das Camp stattfinden kann“, sagt Jenny Borchert vom Kinderförderverein Sterntaler, der das Camp organisiert.

In Zeiten von Corona ist das keine Selbstverständlichkeit. Ein ausgeklügeltes Hygienekonzept ermöglicht jedoch, dass es stattfinden kann. Und das sogar mit Zweikämpfen. „Vier Tage lang nur Passspiel hätte nicht so viel Spaß gemacht“, sagte Trainer Andreas Ebermann. Und so gab es reichlich Abwechslung für die Fußballer im Alter zwischen sechs und 14 Jahren. Auch ein Mädchen war dabei. Und für die vier Torhüter der Gruppe war sogar ein Torwarttrainer vor Ort.

Der VfL Wolfsburg hat sechs Trainer mit nach Wahrenholz gebracht

Dribbeln, Passspiel, Torschuss und Turniere stehen noch bis Donnerstag im Trainingsplan, am Montag bei bestem Fritz-Walter-Wetter und Regenpausen. Jeder Teilnehmer bekommt vom VfL unter anderem ein Trikot mit Namen, Hose und Stutzen. „Wir haben reichlich Abwechslung“, versprach Andreas Ebermann. Und so wechselten sich Übungs- und Spielformen am ersten Trainingstag ab. Die sechs Trainer des VfL Wolfsburg erklärten die Übungen und gaben Anweisungen. „Ihr müsst besser verteidigen. Die ganze Seite ist auf“, rief einer.

Die 60 Fußballer sind den Coronavorgaben entsprechend in zwei dreißiger Gruppen aufgeteilt. Jede hat einen Fußballplatz für sich und ging der anderen Gruppe aus dem Weg. Selbst beim Mittagessen. „Das ist hier optimal geregelt“, lobte Andreas Ebermann. Kein Wunder, gab es doch im Vorfeld Gespräche mit dem Gesundheitsamt über ein Hygienekonzept. „Wir haben uns bis ins letzte Detail abgesichert“, erklärt Sterntaler-Vorsitzender Axel Schuster. Der VfL Wahrenholz stellt übrigens die Plätze und das Sportheim für das Camp zur Verfügung.

Die VfL-Fußballschule machte bereits zum sechsten Mal in Wahrenholz Station

Das VfL-Fußballcamp findet derzeit zum sechsten Mal in Wahrenholz statt. War es durch Corona in Gefahr? „Wir haben abgewartet und keine Panik geschoben. Zudem waren wir immer mit den Eltern in Kontakt“, sagt Jenny Borchert. Denn nach langen Wochen, in denen die Kinder und Jugendlichen durch den Corona-Lockdown viel Zeit allein zuhause verbringen mussten, sollten sie nun wieder raus, Freunde treffen und sich auspowern. „Und Fußball geht immer“, sagt Axel Schuster mit Blick auf das mittlerweile in Wahrenholz fest etablierte VfL-Camp.

Weitere Aktionen können die Sterntaler in diesem Sommer nicht anbieten. „Aber nächstes Jahr wollen wir mit vollem Elan wieder durchstarten. Das Sommerferienprogramm ist schon geplant“, sagt Axel Schuster. Und auch die Jahreshauptversammlung solle – wenn möglich – noch nachgeholt werden.

