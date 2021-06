Für Wesendorfs Grüne Lunge gibt es Geld von der Lokalen Arbeitsgruppe Isenhagener Land

Wesendorf

Die Lokale Arbeitsgruppe Isenhagener Land hat getagt – mit positivem Ausgang für die Gemeinde Wesendorf. Bürgermeister Holger Schulz stellte hinterher fest: „Wer möchte, kann gern die Sektkorken knallen lassen.“ Denn das Projekt „Grüne Lunge“ sei nicht nur als förderfähig angesehen worden, es wird sogar mit dem Höchstsatz gefördert. Was in diesem Fall 100 000 Euro sind. „Hinzu kommen noch Regionalmittel in Höhe von 25 000 Euro“, ergänzte Schulz, sodass bei geschätzt 370 000 Euro Gesamtkosten die Gemeinde nur noch 245 000 Euro zu stemmen hat.

Schulz und Daniel Jabs von der Verwaltung hatten der Arbeitsgruppe das Projekt und den Antrag vorgestellt. Und nun möchte der Bürgermeister – so wie der Rat es im Rahmen der Haushaltsberatungen entschieden hat – schnellstmöglich angehen.

Der Rat muss den Auftrag ans Planungsbüro noch absegnen

„Sobald uns der Förderbescheid vorliegt, gilt es, das Planungsbüro Schmolke mit weiteren Planungen, der Ausschreibung der Maßnahmen und der Bauüberwachung zu beauftragen.“ Das soll der Rat per Umlaufverfahren im Vorfeld absegnen.

Geplant ist, aus der Grünen Lunge in direkter Nachbarschaft zur Seniorenresidenz einen Begegnungspunkt für Alt und Jung zu machen. Eine Bowlingbahn, Spielgeräte für Kinder, Sportgeräte für Senioren und Ruhezonen, eine Neuausrichtung des Hochzeitsteiches mit Schutzzonen und Fontänen gehören dazu, außerdem die Anpflanzung von Baumgruppen und eine Blühwiese.

Von der AZ-Redaktion