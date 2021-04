Friedhelm Dierks, Altbürgermeister von Groß Oesingen, ist verstorben

Groß Oesingen

Friedhelm Dierks ist am Sonntag verstorben. Der 77-Jährige erlag den Verletzungen, die er sich bei einem Verkehrsunfall Ende März zugezogen hatte.

Dierks, der am 22. Mai 1943 geboren wurde, trat vor allem kommunalpolitisch in der Samtgemeinde Wesendorf in Erscheinung. Im November 1986 wurde er in den Gemeinderat Ummern gewählt, wurde fünf Jahre später stellvertretender Bürgermeister in Ummern und rückte außerdem in den Samtgemeinderat ein, in dem er im Laufe seiner Tätigkeit mehreren Fachausschüssen angehörte. Im November 1996 wurde Dierks Mitglied des Rates der Gemeinde Groß Oesingen sowie dort stellvertretender Bürgermeister bis 2001, als er zum Bürgermeister gewählt wurde. Dieses Amt hatte er bis 2011 inne, bekam schon bald den Spitznamen „Radwegebürgermeister“. Denn in seiner Amtszeit brachte er neben der Erweiterung der Sportanlagen an der Zahrenholzer Straße und der Renovierung des Dorfgemeinschaftshauses in Zahrenholz unter anderem auch den Bau von Radwegeverbindungen innerhalb der Gemeinde auf den Weg.

Von 2001 bis 2011 war Dierks zudem CDU-Fraktionsvorsitzender, rund 50 Jahre Mitglied der Partei. Dierks engagierte sich im Gifhorner Kreistag als Vorsitzender des Groß Oesinger Heimatvereins, er erhielt 2010 für seine kommunalpolitische sowie seine Tätigkeit in der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde (SELK) das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Von Thorsten Behrens