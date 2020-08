Wagenhoff

Kevin Hoffmann ist erfreut. Mithilfe seiner Mitte Juni gestarteten Umfrage erfuhr der SV Wagenhoff, welche Rolle der Sportverein für die Einwohner spielt und inwiefern das Angebot erweitert werden könne. Auf dem dreiseitigen Fragebogen rückten aufgrund des Coronavirus auch allgemeinere Themen in den Mittelpunkt. Ist die Dorfgemeinschaft intakt? Wohnen die Bürger gerne in Wagenhoff?

Der Initiator der Umfrage berichtete begeistert von der starken Resonanz, die der ortsansässige Sportverein von den Einwohnern Wagenhoffs erhielt. Anfangs rechnete das engagierte Team um Kevin Hoffmann mit um die 40 Rückmeldungen. „Natürlich sind wir positiv überrascht“, merkte Hoffmann an. Denn: Diese Erwartung wurde übertroffen – circa 100 beantwortete Fragebögen fanden bis jetzt den Weg zurück in die Postkästen, um ausgewertet zu werden.

Wagenhoffer für Wagenhoff: Mit Beginn der Corona-Krise entstand die Idee, dass Sport- und Schützenverein sich zusammen tun. Quelle: Privat

Unterhalb der eigenen Antwort bot der Fragebogen den Bürgern Freiraum für Erklärungen. Diese Chance blieb selten ungenutzt, viele begründeten ihre Entscheidung und ergänzten darüber hinaus noch weitere Anliegen. So wurde den Einwohnern eine Plattform gegeben, auf der sich zwischen dem größtenteils positivem Feedback auch ein paar Verbesserungswünsche wiederfanden. Klar wurde beispielsweise, dass manche Räumlichkeiten einladender aussehen könnten. Damit möglichst viele die Infos und Angebote des Sportvereins kennen, müsse auch die Präsenz des Sportvereins im Internet überdacht werden.

Weitere Angebote im Bereich Yoga und Gymnastik denkbar

Den Angeboten des SV Wagenhoff könnten schon bald neue Sparten hinzugefügt werden. Fußball und Tennis sind Klassiker, doch nicht wenige äußerten den Wunsch, den Bereich Gymnastik zu erweitern – Yoga war hier sehr nachgefragt. Weiterhin plädierten einige Stimmen dafür, Möglichkeiten für das Laufen beziehungsweise Walken zu schaffen. „Das zeigt, die Menschen möchten zusammenkommen. Mir liegt der gesellschaftliche Aspekt eines Sportvereins sehr am Herzen. Dementsprechend freut es mich zu lesen, dass viele Personen nicht nur wegen der eigenen Gesundheitserhaltung, sondern auch wegen der Gemeinschaft zu uns kommen“, kommentierte Hoffmann zufrieden. Um die Gemeinschaft zu stärken, soll künftig auch die Zusammenarbeit zwischen Sportverein und Schützenverein intensiviert werden.

Fernab von den Belangen des Sportvereins erkundigte sich das Team um Hoffmann in der Umfrage auch nach der Lebensqualität in Wagenhoff. Mögen die Einwohner das Leben in diesem Dorf? „Ja! Nahezu jeder, der einen Fragebogen abgab, bestätigte, gerne in Wagenhoff zu wohnen. Viele priesen das Zusammenleben innerhalb des Dorfes an. Manche sprachen sogar von einer Idylle“, weiß Hoffmann die Schreiben zu schätzen.

Zunächst muss ein neuer Vorstand gewählt werden

Zurück zu den sportlichen Belangen: Inwiefern und ab wann genau mit den ersten konkreten Umsetzungen der Einwohneranliegen begonnen wird, ist Covid-19-bedingt noch nicht absehbar. Zunächst findet am Freitag, 14. August, um 19 Uhr eine außerordentliche Mitgliederversammlung im Gemeindezentrum Wagenhoff statt, wobei der neue Vorstand des SV Wagenhoff gewählt wird. Bei der Gelegenheit werden die Mitglieder des Sportvereins näher auf die Ergebnisse der Umfrage eingehen.

