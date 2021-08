Landkreis Gifhorn

Bis 2024 fördert der Landkreis das Projekt zur Betreuung von dezentral untergebrachten Flüchtlingen und zur Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingsbetreuung im Nordkreis weiter. Projektträger ist der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen.

Bereits im Juli 2015 und im September 2016 stimmte der Kreisausschuss einer Bezuschussung der Personal- und Fahrtkosten zu. Nun kann der Kirchenkreis auch weiterhin auf die Unterstützung der Kreisverwaltung setzen, die maximal 638 100 Euro beträgt.

Ab 1. Oktober noch mehr Wochenstunden für Betreuung möglich

Abteilungsleiter Volker Neumann freut sich: Zum 1. Oktober sei noch mehr Kapazität geschaffen worden. Aktuell betreuen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kirchenkreises ihre Klienten mit 84 Wochenstunden.

Durch Corona habe sich die Arbeit sehr verändert. Es gab weniger Neuzuweisungen, dafür habe die „aufsuchende Arbeit“ zugenommen. Viele Geflüchtete hätten nach ihrer Zuweisung und dem Aufenthalt in einer Gemeinschaftsunterkunft eine gute erste Orientierung und ein Vertrauensverhältnis zur Beratungsstelle des Kirchenkreises aufgebaut.

Neben der Vermittlung von Erstinformationen und Orientierungshilfen bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle auch Hilfe bei Schulabschlüssen und Unterstützung bei der Sprachvermittlung, Arbeitssuche oder der allgemeinen gesellschaftlichen Integration.

Aufnahme afghanischer Flüchtlinge noch kein Thema

„Der Kreisverwaltung ist es wichtig, ein verlässliches Unterstützungsangebot zu schaffen“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel. Ob und wann möglicherweise Flüchtlinge aus Afghanistan die Hilfe des Projektes in Anspruch nehmen, steht in den Sternen. Am Dienstag gab es noch keinen Hinweis, dass Menschen aus dem Krisengebiet Zuflucht finden im Landkreis. „Wir wären vorbereitet“, sagten Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter und Landrat Dr. Andreas Ebel.

Von Andrea Posselt