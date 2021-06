Wittingen

Zwei Anlegestellen, drei Mitarbeiter, gut 270 000 Tonnen Gesamtumschlag pro Jahr und etwa 23 000 Quadratmeter eigene Lagerfläche: Der Wittinger Hafen hat als einziger Binnenhafen im Kreis Gifhorn „eine erhebliche Bedeutung für die Region“, sagt Geschäftsführer Günter Kruse. In den kommenden Jahren soll diese noch zunehmen. Hafenbetreiber Port Logistics Wittingen (PLW) und Stadt Wittingen arbeiten derzeit an einer Erweiterung des Hafens und des drumherum liegenden Gewerbegebietes. „Wir haben Entwicklungspotenzial“, ist sich Kruses Geschäftsführer-Kollege Matthias Herten sicher.

Ein Beispiel zeigt, wie die Arbeit im Wittinger Hafen funktioniert. Die MS Tycho hat am 240 Meter langen Kai festgemacht. Maximal zwei Schiffe können dort gleichzeitig anlegen. Ein Umschlagbagger, zwei Gabelstapler und fünf Arbeitskräfte sind notwendig, um die mehr als 1000 Tonnen Zellulose abzuladen, die das Schiff mit dem Heimathafen Vlissingen geladen hat. Eine Spedition bringt die eine Hälfte der Ladung zu einer Firma nach Lachendorf (Kreis Celle). Dort wird aus der Zellulose Papier hergestellt. Die andere Hälfte bleibt erstmal in einer Lagerhalle des Hafenbetreibers Port Logistics Wittingen.

Das Einzugsgebiet des Hafens beträgt bis zu 50 Kilometer

Die tri-modele Anbindung – Straße, Bahn, Wasser – des Hafens, der am Elbe-Seitenkanal etwa sechs Kilometer südlich von Wittingen liegt, ist Grundlage für dessen Gegenwart und Zukunft. 275 000 Tonnen Waren wurden dort im vergangenen Jahr umgeschlagen. Zum Vergleich: Der Hafen in Braunschweig hat einen jährlichen Warenumschlag von etwa 750 000 Tonnen, der in Uelzen etwa 475 000 Tonnen. Hauptsächlich handelte es sich bei den Waren in Wittingen um Düngemittel für die Landwirtschaft, Zellulose, Hackschnitzel und Kraftstoffe. Diese kommen per Schiff im Hafen an und werden dann per Lastwagen oder Bahn weiter ins Umland verteilt. Auf bis zu 50 Kilometer schätzt Günter Kruse das Einzugsgebiet.

Bildergalerie aus dem Wittinger Hafen:

Zur Galerie Der Wittinger Hafen wurde Ende der 1960er Jahre gegründet. Für die kommenden Jahre ist eine Erweiterung geplant.

Und jetzt ist die Erweiterung von Hafen und Gewerbegebiet in den Fokus von PLW und Stadt Wittingen gerückt. „Es ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll, den Hafen zu stärken“, sagt Matthias Herten. Dabei geht es im Wesentlichen darum, Güter von der Straße aufs Wasser oder auf die Schiene zu verlagern. Dafür soll für mehrere Millionen Euro eine Liegestelle vom Wasser- und Schifffahrtsamt Uelzen übernommen und für den Schwergut-Umschlag umgebaut werden. Die Umschlagskapazität des Hafens wird sich dadurch laut Geschäftsführer Kruse von 400 000 auf 500 000 Tonnen erhöhen. Und Transporte wie die beiden Gasturbinen für VW im April werden dadurch erleichtert.

Die Geschichte des Wittinger Hafens Die Port Logistics Wittingen GmbH (ehemals OHU) wurde 1969 von der Osthannoverschen Eisenbahn und der Union Schifffahrts- und Lagerhausgesellschaft gegründet, um den Hafenumschlag im deutsch-deutschen Grenzgebiet zu entwickeln. 1976 wurde der Elbe-Seitenkanal fertiggestellt. 1988 erfolgte der Bau der ersten Lagerhalle am Betriebsgelände, spätere Neubauten gab es 1992, 2000, 2001 und 2003. Durch die Wiedervereinigung vergrößerte sich ab 1990 das Einzugsgebiet des Hafens in die Altmark hinein. 2011 erfolgte der Ankauf der letzten unbebauten Fläche (circa 18 500 Quadratmeter) mit direktem Wasserzugang. 2013 war das beste Geschäftsjahr seit Bestehen der Hafengesellschaft. Der Schiffsumschlag betrug 302 177 Tonnen, der Landumschlag 77 111 Tonnen. 2017 schied die Osthannoversche Eisenbahn aus der Hafenumschlagsgesellschaft aus. Die Stadt Wittingen und die Rhenus SE & Co. KG halten seitdem jeweils 50 Prozent der Anteile und stellen mit Günter Kruse und Matthias Herten gleichberechtigte Geschäftsführer. 2019 wurde die Gesellschaft in Port Logistics Wittingen GmbH umbenannt. Die Stadt Wittingen plant eine Erweiterung des Industrie- und Gewerbestandortes in östlicher beziehungsweise südlicher Richtung. Die erforderlichen Bauleitverfahren wurden 2020 eingeleitet.

Die Kapazitäten im bestehenden, rund 40 Hektar großen Gewerbegebiet sind beinahe erschöpft. Deshalb plant die Stadt Wittingen eine zweistufige Erweiterung. Im ersten Schritt sollen 29 Hektar in Richtung Osten hinzu kommen, im zweiten schließlich 44 Hektar in Richtung Süden. Der Bebauungsplan für die östliche Erweiterung soll Mitte/Ende 2022 Rechtskraft erlangen, der für die südliche Erweiterung in zwei bis drei Jahren. Anfragen für die Flächen gebe es bereits. „Der Hafen und das Gewerbegebiet gehören zumindest in Teilen zusammen“, sagt Günter Kruse. Deshalb sollten sich auch „möglichst Betriebe mit einer Affinität zum Hafen“ dort ansiedeln. Für die südliche Erweiterung sind auch eine Anbindung an den Elbe-Seitenkanal und ein Bahnanschluss geplant.

Entwicklungen im Umfeld des Hafens sollen bei der Expansion helfen

Wasser, Schiene, Straße: Für die Expansion des Wittinger Hafens wäre auch eine Weiterentwicklung der Infrastruktur hilfreich. Zum einen wäre ein Ausbau der Schleuse in Scharnebeck bei Lüneburg hilfreich – dafür gibt es auch Pläne. Das Verkehrsaufkommen auf dem Elbe-Seitenkanal könnte dadurch laut Matthias Herten um 22 Prozent steigen. „Davon würde auch der Wittinger Hafen profitieren“, sagt er. Zum anderen müsse die Bahnstrecke Wittingen-Celle für den Güterverkehr erhalten „und vielleicht sogar ertüchtigt“ werden. Je mehr Betriebe sich rund um den Hafen ansiedelten, desto interessanter werde der Standort auch für die Bahn, so Herten. Und schließlich werde der Bau der A 39 die Attraktivität von Hafen und Gewerbegebiet weiter verbessern, Baustoffe könnten per Binnenschiff geliefert werden. Alle drei Anbindungsmöglichkeiten würden den Wittinger Hafen zu einem „Güterverkehrszentrum machen, das man vernünftig nutzen kann“, sagt Herten. Er ist sich sicher: „In einigen Jahren wird man hier einen florierenden Hafen sehen.“

Von Christian Albroscheit