Finanzplanung: Was gibt die Samtgemeinde Wesendorf für Bauen und Sanieren aus?

Wesendorf

Wesendorfs Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze machte während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Umweltfragen deutlich, vor welchen hohen finanziellen Hürden die Samtgemeinde Wesendorf in diesem Jahr und den nächsten Jahren steht. Deshalb habe die Verwaltung in enger Abstimmung mit den Mitgliedsgemeinden eine Prioritätenliste erstellt, nach der Projekte umgesetzt werden, die zum Teil im Sanierungs- oder Investitionsstau stecken.

Auf dieser Liste finden sich dann unter anderem der Anbau der Krippe in Ummern, die im Herbst 2022 fertiggestellt sein soll, der Anbau eines Fahrstuhls an der Grundschule am Lerchenberg, der wohl im April fertiggestellt sein soll, und auch die Sporthalle II an der Wesendorfer Oberschule, die dringend saniert werden muss. Bei dieser habe sich außerdem gezeigt, dass das Flachdach erhebliche Schäden aufweise, die nun auch noch eine komplette Dachsanierung erfordern, sagte Schulze und ergänzte, dass für die eigentlich schon laufende Sanierung der Sporthalle 400 000 Euro Fördergeld zur Verfügung stehen, die nicht verloren gehen dürfen.

Die Prioritätenliste ist lang

Ferner gehören zu den Prioritäten die Umnutzung der Mensa in der OBS, das Feuerwehrgerätehaus in Betzhorn, für das es eine neue Planung gibt, die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Ummern, der An- oder Umbau der Kita-Außenstelle im Gemeindehaus der Friedenskirche in Groß Oesingen, die schnellstens erforderlich sei, um die Schließung der dort angesiedelten Kita-Gruppe zu verhindern, die Erweiterung des Spielplatzes an der Krippe Schulstraße in Groß Oesingen, der Ausbau einer zusätzlichen Halle für ein zukünftiges Fahrzeug der Feuerwehr Groß Oesingen sowie der Neubau eines Feuerwehrhauses in Wesendorf.

Mit allen diesen Themen setzte sich der Bauausschuss im Rahmen der Haushaltsplanung auseinander. Da stand zunächst die Allgemeine Liegenschaftsverwaltung auf dem Plan. So sind die Planungskosten für das Feuerwehrhaus Wesendorf mit 150 000 Euro dort verbucht. 110 000 Euro kostet das Nutzungsrecht für eine Garage durch die Feuerwehr Groß Oesingen, die Planung des Umbaus weitere 50 000 Euro. Der Anbau ans Gerätehaus Ummern ist mit 80 000 Euro beziffert.

Kleinkram und große Projekte an den Schulen

Für die drei Grundschulen in der Samtgemeinde sind mehr als 600 000 Euro eingeplant für die Beseitigung von Sachbeschädigungen, für Blitzschutz und Sonnenschutz für Gruppenräume sowie Spielgeräte auf den Schulhöfen. Hinzu kommen Planungskosten für den Ausbau des Lehrerparkplatzes in Wahrenholz und den Umbau des Bürgerhauses zur Mensa.

Bei der Oberschule Wesendorf sind rund 460 000 Euro Investitionen für Spielgeräte sowie die Verlegung der Mensa-Küche und die Sanierung der Sporthalle II eingeplant. Und für die Kindertagesstätten verursachen Reparatur- und kleinere Sanierungsmaßnahmen ebenfalls einen nicht unerheblichen finanziellen Aufwand. So kostet die Sanierung der Außenstelle der Kita Groß Oesingen im Gemeindehaus der Friedenskirche rund 100 000 Euro, der Erwerb des Gemeindehauses der Kirche 850 000 Euro.

Der Ausschuss empfahl nahezu alle Projekte einstimmig. Nun ist der Samtgemeinde-Rat als letzte Instanz an der Reihe.

Von Hans-Jürgen Ollech