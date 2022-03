Feuerwehrhaus Betzhorn: Jetzt liegt Variante 5 für den Umbau vor – und wird favorisiert

Wesendorf

Die Diskussion um den Umbau des Betzhorner Feuerwehrhauses dreht sich schon seit Monaten, wenn nicht gar Jahren – und zwar irgendwie im Kreise. Das Gebäude bietet für die aktuelle Fahrzeuggeneration gerade noch so Platz – aber nicht, wenn sich in der Fahrzeughalle auch noch Spinde befinden und sich dort die Brandschützer umziehen müssen.

Zuletzt gab es vier mögliche Varianten für den Umbau. Jetzt liegt eine fünfte Variante auf dem Tisch – und die wird derzeit von der Politik favorisiert. Der Bauausschuss der Samtgemeinde Wesendorf jedenfalls stimmte während seiner Sitzung für diese Vorlage.

Die Feuerwehr hielt die vorherige Variante für ungeeignet

Kurzfristig war die Variante erarbeitet worden, nachdem es im Zuge der Kommunalwahlen im Herbst Wechsel in der Verwaltungsspitze der Samtgemeinde sowie im Rat gegeben hatte. Noch im Juni hatte der gleiche Ausschuss – in anderer Besetzung – für die rund 460.000 Euro teure Variante zwei gestimmt. Zu einem Beschluss des Samtgemeinderates war es dann nicht mehr gekommen, wohl aber zu Protesten der örtlichen Feuerwehr. Denn die hielt die Variante für ungeeignet.

Der seit November amtierende Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulz hatte daraufhin Planungen und Gespräche neu angeschoben. Mit der jetzigen neuen Variante fünf hofft die Politik, einen Kompromiss gefunden zu haben. Denn einerseits stehen zwar die Wünsche der ehrenamtlichen Brandschützer, die ihre so wichtige Arbeit möglichst optimal ausführen möchten, auf der Tagesordnung, andererseits ist aber die finanzielle Lage der Samtgemeinde derzeit alles andere als entspannt.

Annika Hastung und Michael Driesner von der Planschmiede K2 in Hankensbüttel präsentierten den Ausschussmitgliedern die neue Variante. Unter anderem wurden die Raumzuschnitte teilweise angepasst, beispielsweise die Stiefelwäsche. Die Männer-Dusche wurde verlegt und zur Unisex-Dusche umgewandelt. Dafür gibt es im Umkleidebereich jetzt mehr Platz für Spinde.

Diese Variante soll knapp 600.000 Euro kosten

Die Pläne wurden bereits mit der Feuerwehrunfallkasse abgestimmt. Kostenschätzung – die Variante ist mit knapp 600.000 Euro veranschlagt – und grobe Terminplanung stehen. Sollte der Samtgemeinderat in seiner Sitzung am 10. März der Empfehlung des Bauausschuss folgen, könnte noch Mitte März der Bauantrag gestellt werden. Die Inbetriebnahme des umgebauten Feuerwehrhauses könnte dann möglicherweise im August 2023 erfolgen, so Michael Driesner.

Wie weit die Kosten für den Umbau durch Eigenleistung der Feuerwehr gesenkt werden können, bleibt zu klären. Aus dem Ausschuss heraus wurde das Thema zumindest angesprochen. Dazu müssten jetzt aber noch Gespräche mit der Wehr erfolgen.