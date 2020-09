Feuerwehrbedarfsplan sieht neues Gerätehaus für Wesendorf vor

Wesendorf

Der neue Feuerwehrbedarfsplan für die Samtgemeinde Wesendorf hat während der Sitzung des Feuerschutzausschusses die erste große Hürde genommen. Bei einer Enthaltung beschloss der Fachausschuss den Plan, der nun noch den Samtgemeinderat passieren muss.

Samtgemeindebürgermeister René Weber dankte dem leitenden Brandschutzingenieur Manfred Fennen sowie allen beteiligten Wehrführern und Spezialisten der Gemeindefeuerwehr für die hervorragende Arbeit und konstatierte als erstes Ergebnis des Plans: „So schlecht stehen wir gar nicht da.“ Die Wehren innerhalb der Samtgemeinde seien gut aufgestellt.

Anzeige

Feuerschutzausschuss in Wesendorf: Brandschutzingenieur Manfred Fennen (r.) stellte den neuen Feuerwehrbedarfsplan vor. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der Plan ist in zwei Schwerpunkte unterteilt

Der Brandschutzingenieur erläuterte dem Fachausschuss sowie auch den Ortsbrandmeistern und weiteren rund 20 anwesenden Vertretern aus den Orts-Kommandos den gemeinsam erarbeiteten Feuerwehrbedarfsplan. Dabei unterteilte Fennen den Plan in die Schwerpunkte „Gefährdungsbeurteilung“ sowie „Schutzziele“, die sich während der Arbeit ergeben hätten. Entscheidend dabei sei, dass die Schutzziele ein wesentlicher Inhalt sind und Einsätze in einer gewissen Zeit und mit einer Mindeststärke abgearbeitet werden müssen. 80 Prozent des Erreichungsgrades dürfen dabei nicht unterschritten werden, betonte Fennen und sagte weiterhin, dass der Rat der Samtgemeinde Wesendorf dieses Schutzziel im Rahmen der Eigenverantwortung und des Gestaltungsspielraumes auch so übernehmen sollte.

Die Umsetzung der Ziele muss innerhalb von fünf Jahren passieren

Der im Juni fertiggestellte Entwurf des Feuerwehrbedarfsplans ergab allerdings auch, dass noch einige wichtige Voraussetzungen zu erfüllen sind. So soll unter anderem die Groß Oesinger Wehr zur Stützpunktfeuerwehr aufgewertet und auch entsprechend ausgestattet werden. Sie braucht demnach ein Tanklöschfahrzeug und muss dafür auch die Unterstellmöglichkeit bieten. Ferner ist der Neubau eines Feuerwehrhauses in Wesendorf erforderlich, in der Schwerpunktfeuerwehr Wahrenholz ist ein Mehrzweckboot zu stationieren, und wegen der Löschwassersituation ist zukünftig ein Logistikfahrzeug GW L2 mit 2000 Metern B-Schlauch zu erwerben und in der Stützpunktfeuerwehr in Wesendorf unterzubringen. Zügige Ersatzbeschaffungen für überalterte Fahrzeuge zur Wiederherstellung der technischen Einsatzfähigkeit sind notwendig. So einige Ergebnisse aus dem Feuerwehrbedarfsplan, die in den nächsten fünf Jahren umzusetzen sind, so Fennen.

Auf die Samtgemeinde kommen Kosten von 7,9 Millionen Euro zu

Parallel dazu hat die Verwaltung eine überschlägige Kostenermittlung für die nächsten fünf Jahre zusammengestellt und beziffert die Kosten für die Umsetzung des Bedarfsplans mit rund 7,9 Millionen Euro. Dabei wurde allein der Neubau eines Feuerwehrhauses in Wesendorf mit rund 4,5 Millionen Euro beziffert. Im Zusammenhang mit diesem Neubau und dem dafür erforderlichen Ankauf einer Fläche mahnten sowohl Jürgen Hildebrandt als auch Siegfried Weiß (beide SPD) eine bessere Zusammenarbeit zwischen der Samtgemeinde und Gemeinde an. Weber erwiderte darauf, dass man die Gemeinde Wesendorf wegen des Erwerbs einer Baufläche angeschrieben und seitens des Bürgermeisters Holger Schulz ( SPD) eine Absage bekommen habe.

Von Hans-Jürgen Ollech