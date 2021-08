Pollhöfen

„Das Coronavirus hat den Alltag voll im Griff, sodass mein Bericht in diesem Jahr ein wenig anders ausfällt“, stellte Pollhöfens Ortsbrandmeister Thorsten Bergmann zu Beginn der Jahreshauptversammlung am Freitagabend fest. Ein ruhiges Jahr liege hinter der Wehr, da zahlreiche Wettkämpfe, Lehrgänge, und andere Veranstaltungen ausgefallen waren. 13 Einsätze forderten die Wehr: fünf Brände, sieben technische Hilfeleistungen und ein Fehlalarm mit insgesamt 154,5 ehrenamtlich und in der Freizeit geleisteten Stunden zum Wohl der Bevölkerung.

Dennoch kamen die Pollhöfener Brandschützer unter Corona-Bedingungen zu 1022 Übungsdienststunden zusammen. Hinzu kamen für Lehrgänge noch einmal 187 Stunden sowie für Versammlungen und Sitzungen 178 Stunden zusammen.

39 aktive Mitglieder gehören zur Pollhöfener Feuerwehr

Die Pollhöfener Wehr zählt zurzeit 36 aktive Männer mit einem Altersdurchschnitt von 42,3 Jahren und drei Frauen mit dem Altersdurchschnitt 33,0 Jahre. Zudem gehören der Wehr 37 fördernde Mitglieder an. Als besonders lobenswert bezeichnete der Ortsbrandmeister den im Herbst 2020 beendeten Anbau am Gerätehaus, der bezogen werden konnte. Ferner zeigte sich Bergmann begeistert darüber, dass die Entscheidung der Samtgemeinde Wesendorf für die Beschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges gefallen sei. Dabei handelt es sich um ein TSF/W auf einem 8,8 Tonnen MAN-Fahrgestell ohne Allrad, das zusätzlich 1000 Liter Löschwasser mitführt und nach jetzigem Planungsstand Mitte 2022 kommt.

Einzelberichte folgten vom Gruppenführer der 1.Gruppe, Reinhard Lamp, dem stellvertretenden Ortsbrandmeister Holger Tietje, in Vertretung für die Jugendwartin von Wiebke Hansen, von Gerätewart Manfred Grabert, vom Sicherheitsbeauftragten Mirko Brandenburger sowie vom Atemschutzgeräteträger-Beauftragten Henrik Hansen. Letzterer berichtete, dass die Wehr über sieben aktive Atemschutzgeräteträger verfügt, die ihre Leistungsnachweise auch unter Corona-Bedingungen korrekt erfüllt haben.

Es geht um gemeinsame Verantwortung und Kameradschaft

Der Ortsbrandmeister bedankte sich bei allen Mitgliedern für ihren uneigennützigen und ehrenamtlichen Einsatz, der vor allem auch beim Anbau am Gerätehaus deutlich machte, dass man in der Pollhöfener Wehr Verantwortung trage und Kameradschaft pflege.

Kreisbrandmeister Thomas Krok informierte über den geplanten Einsatz einer Drohne auf Kreisebene und die dafür aufzustellende „Taktische Einheit Drohne“. In der Hoffnung, dass man langsam wieder zur Normalität zurückkehre, wünschte der Kreisbrandmeister der Wehr auch weiterhin viel Glück und Erfolg.

Ehrungen bei der Pollhöfener Feuerwehr

Ehrungen bei der Freiwilligen Feuerwehr Pollhöfen: Drei Feuerwehrmänner wurden besonders ausgezeichnet. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Carsten Laue bekam für 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr Pollhöfen die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes in Gold verliehen, Bjarne Wegmeyer wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert, und für zehnjährigen Einsatz als Atemschutzgeräteträger erhielt Thomas Falke die Ehrennadel in Silber.

Von Hans-Jürgen Ollech