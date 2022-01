Knesebeck

Ein Feuer brach in der Nacht auf Montag gegen 4.30 Uhr in einem Wohnhaus in der Straße Hohenbergsmoor in Knesebeck aus. Der alleinige Bewohner wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Gifhorn gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, derzeit deuten diese auf einen technischen Defekt hin. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30 000 Euro geschätzt.

Von der AZ-Redaktion