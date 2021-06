Wahrenholz

Es sollte eigentlich eine Art symbolisches Richtfest werden, bei dem Bürgermeister Herbert Pieper am Dienstag den letzten Nagel ins Gebälk des Dachstuhls schlagen wollte. So ganz hat das aber nicht hingehauen. Verzögerungen bei den Materiallieferungen sorgen gerade dafür, dass der Bau nicht wie geplant Ende September fertig werden könnte, sondern ein wenig später.

Im Spätsommer vor einem Jahr begannen die Bauarbeiten an dem Projekt. Am Dienstag ließ es sich Pieper im Beisein einiger Ratsmitglieder der Gemeinde nicht nehmen, trotzdem mal einen Nagel einzuschlagen und sich einen Überblick über den Stand der Arbeiten zu verschaffen – auch oder gerade weil die noch nicht ganz so weit sind wie erhofft. „Fast ein Richtfest“, sagte Pieper mit Blick auf die Birke, die den Verzögerungen zum Trotz auf dem Dachstuhl angebracht wurde.

Für die Interessenten soll es Baustellenbesichtigungen geben

Der weitere Plan ist, die mehr als 50 Personen, die auf der Interessentenliste für die 20 Zwei-Zimmer-Wohnungen stehen, anzuschreiben, wenn das Dach dicht und damit Baustellenbesichtigungen möglich sind. Wann genau das sein wird, ist aber noch offen. Die Vergabe soll gemäß der Vergaberichtlinien der Gemeinde erfolgen – soll heißen, dass man einen Blick darauf haben werde, dass ausreichend Wahrenholzer Bürgerinnen und Bürger zum Zuge kommen. Denn das übergeordnete Motto der neuen Dorfmitte mit Arztpraxis, Servicewohnen für Senioren und jetzt dem selbstbestimmten Wohnen für Senioren ist „Ein Leben lang in Wahrenholz“.

Die 20 Wohneinheiten werden zwischen 45 und 75 Quadratmeter groß sein und sich über drei Etagen erstrecken. Jede Wohnung hat eine Terrasse beziehungsweise Dachterrasse oder einen Balkon. Zwei Zimmer, ein Abstellraum und ein barrierefreies Bad gehören zu jeder Wohnung. Ein Fahrstuhl sorgt für barrierefreies Erreichen aller Etagen, Energie liefert das Nahwärmenetz der Familie Evers.

Großprojekt in der Wahrenholzer Dorfmitte: Die Fertigstellung der Wohnanlage für Senioren verzögert sich etwas wegen Materialengpässen. Quelle: Thorsten Behrens

Gebaut wird das Gebäude von der Firma Bau-Schulz als Investor. Auf „rund 2,1 Million Euro“ schätzt Denis Schulz derzeit die Kosten für den Bau auf dem 1500 Quadratmeter großen Grundstück, das die Gemeinde dem Investor im Rahmen einer Erbpacht für 99 Jahre überlassen hat. Die Gemeinde wiederum mietet für vorerst 25 Jahre das gesamte Gebäude dann für acht Euro den Quadratmeter Nutzfläche.

Von Thorsten Behrens