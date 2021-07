Falscher Polizist fragt am Telefon nach Wertsachen

Wesendorf

Von mehreren missglückten Betrugsversuchen berichtet Gifhorns Polizeisprecher Christoph Nowak. Am Dienstag habe sich bei mindestens sechs Wesendorfer Familien ein falscher Polizist per Telefon gemeldet und nach Wertsachen im Haus gefragt. Seinen Namen hatte der männliche Anrufer nie genannt. Aber die Wesendorfer fielen nicht auf diese Masche herein, der Betrüger musste die Gespräche ergebnislos beenden.

Nowak betont, dass die echte Polizei nie telefonisch nach Wertsachen im Haus fragt. Ebenso werden sich die Beamten nie danach erkundigen, ob jemand alleine wohnt, und auch sensible Daten will die Polizei nicht per Telefon wissen. „Sollten Sie Verdacht schöpfen, mit einem Betrüger zu telefonieren, legen Sie umgehend auf und wählen die Nummer der Polizei. Benutzen Sie dafür nicht die Wahlwiederholung“, empfiehlt Nowak.

Von der AZ-Redaktion