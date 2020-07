Groß Oesingen

Die Bundesstraße 4 zwischen Groß Oesingen und der Kreisgrenze zu Uelzen wird während der Sommerferien abschnittsweise voll gesperrt. Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel mitteilte, wird in drei Bauabschnitten die Fahrbahndecke erneuert, Baubeginn ist am Montag, 20. Juli. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,15 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Als erstes ist die Strecke zwischen Breitenhees (Landkreis Uelzen) und Sprakensehl dran. Geschätzt eine Woche lang wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen über den Escheder Ortsteil Weyhausen auf der Bundesstraße 191 und der Landesstraße 280 umgeleitet. Voraussichtlich sind die Bauarbeiten auf der B4 in diesem ersten Abschnitt am 25. Juli erledigt.

Anzeige

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Unterschiedliche Umleitungsstrecken je nach Fahrtrichtung

Anschließend erfolgt im zweiten Bauabschnitt eine Vollsperrung der B4 zwischen Sprakensehl und der Kreuzung mit der Bundesstraße 244 und der Landesstraße 282, dem so genannten Großen Kain. Der Verkehr in Richtung Norden wird ab Groß Oesingen über Langwedel ( Kreisstraße 87), Repke, Masel ( Kreisstraße 8) und die L 280 nach Sprakensehl geleitet. Der Verkehr in Richtung Süden wird ab Sprakensehl über Eschede-Weyhausen (L 280), Eschede (B 191), Eldingen (L 283), Steinhorst (L 282) und die K 1 nach Groß Oesingen geführt. Die Kreuzung Großer Kain ist in dieser Bauphase gesperrt. Die Landesbehörde kalkuliert mit zwei Wochen Arbeitszeit, um diesen Abschnitt zu sanieren.

Im dritten Bauabschnitt erfolgen schließlich die Arbeiten zwischen Kreuzung Großer Kain und Groß Oesingen. Die Kreuzung ist dann wieder frei. Der Verkehr in Richtung Norden wird ab Groß Oesingen über Langwedel (K 87), Repke (K 8) und die B 244 zur Kreuzung Großer Kain geleitet. Der Verkehr in Richtung Süden wird ab Großer Kain über die L 282 ( Steinhorst) und die K 1 nach Groß Oesingen geführt. Die Arbeiten in diesem Abschnitt sollen noch einmal rund zwei Wochen andauern.

Wie die Landesbehörde mitteilt, bleibt Anliegerverkehr je nach Bauabschnitt aus verschiedenen Fahrtrichtungen möglich. Innerhalb der jeweiligen Ortsdurchfahrten im Zuge der B 4 wird nicht gebaut.

Arbeiten sollen zum Ende der Sommerferien fertig sein

Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis. Die gesamten Arbeiten sollen bis zum Ende der Sommerferien am 26. August abgeschlossen sein. Witterungsbedingte Verzögerungen sind allerdings grundsätzlich möglich.

Von der AZ-Redaktion