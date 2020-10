Ummern/Hohne

Gemeinsam mit der Kirchengemeinde Hohne hat der Landfrauenverein Ummern/Hohne das Erntedankfest ausgerichtet – wegen Corona lief alles ganz anders als sonst. Da für eine Open-Air-Veranstaltung das Regenrisiko zu hoch war, stellte Familie Salig aus Spechtshorn kurzerhand ihre Scheune zur Verfügung. Das bedeutete einiges an Vorarbeit vom Ausräumen bis zum Putzen. Die Dekoration übernahmen die Landfrauen aus Helmerkamp, die Bestuhlung und weitere Vorbereitungen des Gottesdienstes der Kirchenvorstand um Pastor Jan-D. Weihmann. Und es gab sogar Kirchenglocken: Dank MP3-Players war das Original-Geläut der Hohner Glocken zu hören.

Landfrauen fordern die Einführung des Unterrichtsfachs Alltagsökonomie

Nach der Eingangsmusik durch den Posaunenchor Hohne unter der Leitung von Andrea Schmidt und Pastor Weihmann begrüßte Dorothee Salig als 1. Präsidentin des Landfrauenvereins Ummern/Hohne und Gastgeberin die Gemeinde und berichtete, dass sich schon so einiges in der langen Historie des Gebäudes in der Scheune abgespielt habe, doch für einen Gottesdienst sei Premiere. Dorothee Salig sprach das Problem der weggeworfenen Lebensmittel an und forderte ein Umdenken. Sie wies auf die aktuelle Unterschriftenaktion zum Thema „Einführung des Unterrichtsfaches Alltagsökonomie in den Schulen“ aufmerksam, das sich unter anderem mit Ernährung und Verbraucherbildung befasst. Diese Liste soll dann als Petition im Landtag eingebracht werden.

Ein etwas anderer Erntedank: Nach dem Gottesdienst konnten die Besucher die Erntegaben gegen Spende erwerben. Quelle: Landfrauen Hohne/Ummern

Kreative Alternative: Eine Erntedanksuppe to go in Form von Rezepten

Pastor Weihmann bat nach der Feier alle Gottesdienstbesucher, von den ausgestellten Erntegaben gegen eine Spende ordentlich Gebrauch zu machen. Die Landfrauen aus Helmerkamp, nun im Marktfrauen-Dress, sorgten für entsprechende Ordnung bei der Auswahl und Abgabe der Früchte – die Einnahmen kamen der Kirchengemeinde zugute. Zwar gab es aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation nicht die sonst so beliebte Erntedanksuppe, und auch auf Kaffee und Kuchen mussten die Besucher verzichten. Allerdings hatten sich die kreativen Landfrauen eine „Erntedanksuppe to go“ ausgedacht: Es lagen Rezepte zum Mitnehmen aus, sodass die Besucher aus den frisch erworbenen Erntegaben zuhause ihre eigene Suppe kochen konnten.

