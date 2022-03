Ermittlungen gegen Arztpraxis im Gifhorner Nordkreis: Mediziner muss sich regelmäßig bei Polizei melden

Landkreis Gifhorn

Ob die beiden Allgemeinmediziner, gegen die die Staatsanwaltschaft Hildesheim unter anderem wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung ermittelt, nach wie vor praktizieren, kann die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Christina Wotschke nicht bestätigen – ihres Wissens nach habe der 63-Jährige geplant, in Rente zu gehen. Die Gemeinschaftspraxis im Nordkreis wird auf einem Internet-Portal zum Verkauf angeboten. Auf der Homepage der Praxis sieht alles so aus, als würden beide Mediziner noch praktizieren, auf einer anderen Internet-Plattform gibt es aktuelle Bewertungen der Praxis, was aber nicht unbedingt etwas heißen muss.

Im Juli vergangenen Jahres hatte es den anonymen Hinweis gegeben, dass in dieser Gemeinschaftspraxis zehn Kinder nicht gegen Masern, Röteln oder Mumps geimpft worden waren, sondern eine Kochsalzlösung injiziert bekommen hatten, und zwar in Absprache mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten. Seither ermittelt die Staatsanwaltschaft Hildesheim gegen die beiden Mediziner, eine Frau und einen Mann. Jetzt waren die Ermittlungen so weit, dass wegen dringenden Tatverdachts gegen den 63-jährigen Mediziner Haftbefehl erlassen wurde.

Das Strafmaß könnte bei bis zu zehn Jahren Haft liegen

Vorgeworfen werden ihm gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung in zehn Fällen, das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse in 31 Fällen – in Impfpässen wurden Maser-Impfungen eingetragen, die nie erfolgt sind – und Betrug in 32 Fällen, weil nicht erbrachte Leistungen mit den Krankenkassen abgerechnet wurden. Das Strafmaß könnte allein für diesen gewerbsmäßigen Betrug bei einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren liegen.

In der Pressemitteilung hatte die Staatsanwaltschaft Hildesheim mitgeteilt, dass der Haftbefehl gegen engmaschige Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Christina Wotschke erklärt, was das bedeutet: „Der Arzt muss sich wöchentlich mehrfach bei der Polizei melden und darf den Landkreis nur bis zu einer gewissen Entfernung verlassen.“ Sie bestätigt, dass darüber hinaus auch nach wie vor gegen die in derselben Praxis praktizierende Ärztin ermittelt wird. Ihr wird beispielsweise vorgeworfen, falsche Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht ausgestellt zu haben.

Konsequenzen können bis zum Berufsverbot reichen

An den Ergebnissen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind auch die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen, die Ärztekammer und der Zweckverband zur Approbationserteilung interessiert. Erst wenn diese vorliegen, wollen sie die Konsequenzen ziehen, die vom Entzug der Zulassung für Kassenpatienten über eine Rüge bis zum Berufsverbot reichen können. Das hatten Thomas Spieker als Sprecher der Ärztekammer, Meike Meyer-Wrobel vom Zweckverband zur Approbationserteilung und Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, der AZ mitgeteilt.

Mit einem schnellen Ergebnis der Ermittlungen rechnet Christina Wotschke allerdings nicht. „Es wird noch dauern“, legte sie sich nicht fest, ob es sich eher um Wochen oder Monate handeln wird. Parallel dazu wird auch gegen die Erziehungsberechtigten ermittelt, die der Verabreichung von Kochsalzlösung statt Impfstoff an ihre Kinder zugestimmt hatten.