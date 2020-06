Sie soll – ausgestattet mit erprobter Technik – künftige Schadensfälle verhindern beziehungsweise zumindest minimieren: Die neue Lagerstättenwasserleitung, die der Erdölförderer Vermilion Energy im Bereich Vorhop-Schönewörde angekündigt hat, ist in Betrieb.

Vermilion nimmt neue Leitung in Betrieb

