Emmen

Die Situation spitzt sich zu – angesichts einer drohenden Schweinepest sinken die Preise für Schweinefleisch. Hinzu kommen die Probleme mit begrenzten Schlacht- und Zerlege-Kapazitäten nach schweren Corona-Ausbrüchen in der Fleisch-Branche. Betriebe dort können nur noch unter scharfen Hygiene-Auflagen arbeiten. Darüber hinaus sorgt der Stillstand in den Zerlege-Betrieben für Tierschutz-Probleme bei den Schweine-Mästern. Weil zehntausende Schlachtungen täglich in Deutschland Corona-bedingt wegfallen, kommt es zum Stau im Stall. Nicht so bei Henning Buhr aus Emmen. Er ist einer der wenigen Landwirte im Landkreis, die sowohl noch Schweine mästen als auch Ferkel aufziehen. Die Schweine von Buhr drängen sich aber nicht eng an eng. Sie haben dem Landwirt zufolge das Glück, „dass wir noch alte leer stehende Stallungen haben, die wir jetzt nutzen können.“

Alle Tiere, die bei uns zur Welt kommen, werden hier gemästet

„Alle Tiere, die bei uns zur Welt kommen, werden hier auch gemästet und später geschlachtet – zum Teil in lokalen Schlachtereien, zum Teil in großen Schlachthöfen“, erklärt Buhr. Etwa 3000 Schweine hält er in seinem Betrieb – davon „170 bis 180 Mutter-Sauen“ sagt er. Die restlichen Tiere sind deren Nachkommen mit einem Gewicht von „anderthalb bis 120 Kilogramm“. Und wenn es in vielen Schweineställen wegen fehlender Schlachtungen in den Großbetrieben derzeit Platzprobleme gibt, so sind „wir noch in der glücklichen Situation, das mit unseren alten Stallungen abzupuffern “, freut er sich darüber, dass die Ställe nicht – wie ehemals geplant – abgerissen, sondern erhalten wurden. Aber er sieht Platz-Probleme in anderen Mastbetrieben. Und es kämen noch weitere Ferkel hinzu. Laut Kennziffer „333 werden dort nach einer Tragzeit von drei Monaten, drei Wochen und drei Tagen weitere Ferkel geboren“, die ebenfalls Platz bräuchten.

Schutz gegen Afrikanische Schweinepest Die Schweinemäster haben nicht nur Probleme wegen fehlender Schlachtungen in den von Corona betroffenen Großbetrieben. Auch die Preise für Schweinefleisch sinken mit Blick auf die Afrikanische Schweinepest. So fordern nicht nur Förster von den Jägern mehr Abschüsse, sondern auch Landwirte. In ihrem Fall geht es um Wildschweine. „Unser Wunsch an die Jäger war schon immer, dass sie verstärkt Wildschweine schießen“, sagte unlängst Klaus-Dieter Böse, Geschäftsführer des Kreislandvolks in Gifhorn. „Durch die Afrikanische Schweinepest haben wir eine nochmal so angespannte Situation.“ Die Hausschweine-Halter seien gut vorbereitet, und Böse glaubt nicht, dass die Krankheit in die Betriebe kommen wird. „Wir haben alles dafür getan.“ Dennoch sei es wichtig, dass die Bestände an Wildschweinen reduziert werden.

Buhr kennt die Lage, er weiß, dass manche Viehhändler nur noch Schlachtschweine abnehmen, wenn die Mäster auch Ferkel kaufen. Damit soll verhindert werden, dass Ställe leer stehen. Zu der Frage, ob da eine zeitweise Stilllegung sinnvoll wäre, sagt er: „Für eine Stilllegung müssten die Einzelbetriebe betrachtet werden.“ Manche Landwirte hätten auf neuen Ställen Darlehen laufen, da gebe es feste Kosten und sie könnten sich Leerstände nicht erlauben.

Gesundheitsschutz sollte Vorrang haben

Die Hygiene-Maßnahmen in den großen Schlachtbetrieben sind längst auf dem Prüfstand. Statt Kompromisse beim Gesundheits-Schutz der Mitarbeiter einzugehen, werden eher zusätzliche Schichten und längere Arbeitszeiten gefordert, genauso ist die Rede von Sondergenehmigungen für die Schlachtung am Sonntag. „Ich bin kein Schlachter und kann das nicht beurteilen“, sagt Buhr dazu. Völlig klar ist aber für ihn: „Grundsätzlich sollte der Gesundheitsschutz Vorrang haben.“ Dem Landwirt zufolge ist jetzt „die Politik gefordert, hier mit Augenmaß Mittel und Wege zu finden“.

Von Hilke Kottlick