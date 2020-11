Wahrenholz

Ein großer Eisblock wird schon bald dafür sorgen, dass es in den Gebäuden der neuen Wahrenholzer Dorfmitte schön warm wird. Was erstmal paradox klingt, ist laut Bürgermeister Herbert Pieper eine „innovative und klimafreundliche Heizungstechnologie“. Die Bauarbeiten für den Eisspeicher sollen noch vor Weihnachten abgeschlossen sein.

Beim Ortstermin am Freitag erklärte Martin Ehmen, Geschäftsführer des verantwortlichen Planungsbüros für innovative Haustechnik, wie der Eisspeicher die Gebäude in der neuen Dorfmitte mit Wärme versorgt. Demnach wird der Betonbehälter mit Leitungen ausgerüstet, die mit einer frostsicheren Flüssigkeit gefüllt sind. In dem Behälter selbst befinden sich 250 000 Liter Wasser. Durch Zirkulation in den Rohren wird dem Wasser Energie entzogen, welche zu einer Wärmepumpe geleitet wird. Dort entsteht schließlich die Wärme, die sowohl zum Heizen als auch zur Warmwasserbereitung genutzt werden kann.

Im Sommer kann der Eisspeicher die angeschlossenen Gebäude auch kühlen

Durch diese Technik gefriert das Wasser im Eisspeicher allmählich. Ein Wärmetauscher führt dem Eisspeicher deshalb Wärme aus Umweltenergien zu und sorgt so dafür, dass sich der Kreislauf beliebig oft wiederholen lässt. Wenn das gesamte Wasser gefroren ist, kann der Eisspeicher keine Wärme mehr liefern. „Dass das passiert, ist aber sehr unwahrscheinlich“, sagte Ehmen. Erst nach 14 Tagen mit minus 14 Grad Celsius sei das der Fall. Im Sommer kann der Eisspeicher die angeschlossenen Gebäude auch kühlen.

Der Bau des Eisspeichers kostet insgesamt 600 000 Euro

Der Bau des Eisspeichers kostet laut Bürgermeister Pieper 600 000 Euro. Allerdings wird das Projekt vom Regionalverband Großraum Braunschweig mit 200 000 Euro aus Mitteln des Masterplans „ Klimaschutz 100%“ gefördert. Die Gemeinde kann durch den Eisspeicher 80 Prozent CO2 bei der Energieversorgung der Gebäude einsparen. „Hier zeigt sich, wie sich eine engagierte Kommune mit Hilfe auf regionaler Ebene ökologisch weiterentwickeln kann“, lobte Verbandsvorsitzender Detlef Tanke. Vom Eisspeicher mit Wärme versorgt werden die Senioren-WG, das Gebäude der Arztpraxis und schließlich auch die Alte Schmiede. Bis Weihnachten sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, so dass der Eisspeicher noch in diesem Jahr in Betrieb gehen kann.

Zur 10 000 Quadratmeter großen neuen Wahrenholzer Dorfmitte an der Hauptstraße gehört unter anderem eine Senioren-Wohngemeinschaft mit acht Zimmern, Gemeinschaftsräumen und ambulanter 24-Stunden-Betreuung, die bei Bedarf erweitert werden kann. Außerdem ist eine 120 Quadratmeter große Arztpraxis entstanden. Und in der Alten Schmiede entstehen derzeit ein Versammlungsraum, Räume für das Gemeindebüro und für die Bürgergemeinschaft.

Abgerundet wird das Konzept durch 20 barrierefreie Apartments, die derzeit von einem Investor errichtet und dann an die Gemeinde vermietet werden. Die vermietet sie dann wiederum weiter. Das sogenannte Service Wohnen wird allerdings nicht durch den Eisspeicher mit Wärme versorgt – dafür ist dieser zu klein. Stattdessen bekommt die Wohnanlage ihre Wärme aus der Hackschnitzelanlage eines Wahrenholzer Landwirts.

„Wir wollen hier etwas für die Wahrenholzer schaffen“, sagte Herbert Pieper. Das Konzept zur neuen Dorfmitte beruhe auf dem Projekt „Wohnen im Alter“ und sei ein zentraler Punkt in der Dorferneuerung. Der Eisspeicher sei dabei „ein entscheidender Schritt für eine nachhaltige und ökologische Gestaltung“ des Dorfes.

Von Christian Albroscheit