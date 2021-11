Zasenbeck

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in eine Firma in Zasenbeck eingebrochen. Dazu hebelten sie laut Polizei ein Fenster des Gebäudes auf, das an der Ortsdurchfahrt liegt. Nachdem die Räume durchsucht wurden, verließen der oder die Täter das Gebäude mit Diebesgut im Wert von 800 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei Gifhorn unter Tel. (0 53 71) 98 00.

