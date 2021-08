Ein Künstlerkarussell in Wittingens Stadthalle

Wittingen

Aus der kulturellen Welle des Kulturvereins Wittingen wird für einen Tag ein Karussell: Am Samstag, 4. September, geht es rund in der Wittinger Stadthalle. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr – und dann sorgt der Kulturverein für eine bunte Mischung aus Sandmalerei, Poetry, Kristallglasharfe und Gesang. Die Moderation übernimmt Peter Bieringer.

Gerade noch schwelgt das Publikum in den soulig warmen Stimmen von Alex Dorenberg und Shereen Adam, die schon mit Roger Cicero auf der Bühne stand. Da stoppt Bieringer das Karussell. Jetzt aber schnell alles startklar für die nächste Runde: Sven Kamin kommt auf die Bühne. Er ist einer der profiliertesten Stimmen des deutschsprachigen Poetry-Slams und wird das Publikum mal mehr mal weniger sanft auf den Arm nehmen.

Bei dieser Sandshow verändert sich die Welt ständig

Auch diese Karussellfahrt geht vorüber. Die nächste Runde übernimmt Anna Kehden, die mit einer gehörigen Ladung Sand kommt. Sie sorgt für eine musikalisch begleitete Sandshow, eine sich ständig verändernde künstlerische Welt. Und während das Publikum noch in diesen Traum eingetaucht ist, geht die Karussellfahrt in die letzte Runde: Susanne Würmell und ihre Kristallharfe sorgen für den fulminanten Abschluss. Lateinamerikanische und populäre Klänge sind zu hören.

Die Tickets gibt es für 20 Euro bei Heine Tabakwaren in Wittingen und in der Buchhandlung Ullrich in Hankensbüttel sowie per Mail an info@kulturverein-wittingen.de, Schüler zahlen 10 Euro. Bleibt die 7-Tage-Inzidenz zwischen 10 und 35, heißt das: Es besteht eine Dokumentationspflicht, der Kulturverein bietet die Registrierung per Luca-App an. Solange der Sitzplatz nicht eingenommen ist, muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Auf den erforderlichen Abstand zwischen den Besuchern wird geachtet, Testpflicht besteht nicht. Sollte sich bis zum 4. September daran etwas ändern, wird der Kulturverein auf seiner Homepage unter www.kulturverein-wittingen.de informieren.

Von der AZ-Redaktion