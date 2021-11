Ein Jahrhundert Leben: Hilda Schulz aus Ummern feiert ihren 100. Geburtstag

Ummern

Hilda Schulz feiert am heutigen Dienstag ihren 100. Geburtstag. Die Jubilarin wurde in Ummern geboren – und lebte hier bis auf die Zeit, in der sie als junge Frau Hauswirtschaft lernte. In der AZ erzählt sie über ihr Jahrhundert Leben. Gefeiert werden soll im Kreise der Familie, Verwandten, Nachbarn und Freunden.

Geboren wurde Hilda Schulz am 23. November 1921 auf dem elterlichen Bauernhof mit der damaligen Hausnummer 18, der heutigen Dorfstraße 20 in Ummern. Dort wuchs sie mit ihrem Bruder Wilhelm auf, ging zur Volksschule gegenüber vom Hof. Nach Abschluss der Volksschule musste sie auf dem elterlichen Hof bleiben, um tatkräftig im Haushalt, im Stall oder bei der Feldarbeit mitzuhelfen. „Über die Wintermonate 1942/43 kam ich auf einen Bauernhof mit Gastwirtschaft nach Luthe bei Wunstorf, um dort Hauswirtschaft zu lernen“, sagt die Jubilarin.

Warum Hilda Schulz nie geheiratet hat

1945 lernte Hilda Schulz den Luftwaffensoldaten Hans auf dem Fliegerhorst in Wesendorf kennen. „Der gefiel mir auch gut. Doch heiraten durfte ich meinen Hans , der aus Sosa im Kreis Aue im Erzgebirge stammte, nicht. Meine Eltern duldeten das nicht. Aber wir liebten uns.“

Am 29. August 1946 wurde als sichtbares Zeichen dieser Liebe Tochter Heidi in der Landesfrauenklinik in Celle geboren. „Das hat meinen Eltern überhaupt nicht gefallen. Ich ließ das Mädchen, weil es unehelich kam, auch gleich im Krankenhaus taufen, da der damalige Pastor in unserer Kirche in Hohne sie nicht getauft hätte“, erzählt sie.

„So wurde meine Tochter ohne Vater groß. Trotzdem fuhr ich nach dem Krieg mit meinem Mädchen mehrmals in das Erzgebirge, um meinen Hans zu besuchen. Dort bleiben konnte ich aber auch nicht, weil es Probleme mit den Eltern gegeben hätte.“ Auch Besuche ihres Geliebten in Ummern brachten die Drei nicht zusammen, weil Hans nach ein paar Wochen Aufenthalt immer wieder Heimweh bekam und wieder abreiste. Nach dem Bau der Mauer 1961 blieben die gegenseitigen Besuche aus, es gab nur noch Briefe, die letztendlich irgendwann auch ausblieben. Später habe sie erfahren, dass ihr Geliebter 1974 verstorben sei.

Den Lebensmut verlor Hilda Schulz nicht, obwohl sie alleinerziehende Mutter war. „In früheren Jahren machte ich Busreisen mit, war in Italien, Ungarn und anderen europäischen Ländern, habe viel im Leben gesehen und erlebt.“ Die Jubilarin arbeitete in der Gärtnerei Wegener in Hohne, bei der DEA in Hohne und 20 Jahre in der Molkerei in Ummern – bis zur Rente. Mit ihrer Tochter Heidi lebte sie nach wie vor auf dem Hof ihres Bruders Wilhelm. Heidi heiratete in die Dachdeckerei Grete in Ummern ein, bekam mit ihrem Mann Wilfried die Töchter Diana und Dunja sowie den Sohn Jan. „Leider starb Heidi vor zwei Jahren, was nur schwer zu verkraften war“, sagt die Jubilarin.

Die Jubilarin ist noch immer aktiv

Seit 2016 wohnt Hilde Schulz im Hause der verstorben Tochter bei ihren Enkelkindern Dunja und Diana. Sie bereitet immer noch selber ihr warmes Mittagessen zu, schält die Kartoffeln, kümmert sich noch ein bisschen um die Gartenarbeit und nimmt an der monatlichen Frauenstunden der Kirchengemeinde teil. „Was mich besonders geprägt hat, war der große Zusammenhalt bei uns in der dörflichen Gemeinschaft“, betont die alte Dame.

Von Hans-Jürgen Ollech